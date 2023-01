Carlinhos Maia chora e faz desabafo após cartomante prever que ele voltará a ser pobre

13/01/2023 | 11:11



Não está fácil para ninguém! Carlinhos Maia fez um desabafo nas redes sociais após um cartomante prever que ele voltará a ser pobre. Abalado com a previsão do sensitivo, o influenciador derramou lágrimas ao contar o ocorrido nos Stories do Instagram.

- Ontem à noite foi uma noite muito difícil. Eu não dormi porque eu vi uma coisa na internet que eu detesto ver. A gente que tem a vida muito exposta acaba recebendo muita coisa de videntes, de pastores... Tanta coisa o tempo todo, que isso entra na sua mente. Vi um cartomante, inclusive muito respeitado, que disse assim: Eu dou cinco anos para o Carlinhos Maia voltar a ser pobre, porque fizeram um trabalho no cemitério e todas aquelas coisas.

Em seguida, o famoso refletiu:

- Eu acredito, porque tem muita gente ruim no mundo que perde o seu tempo fazendo esse tipo de coisa, que sai importunando gente que já morreu, fazendo maldade. E eu acredito que às vezes a energia chega na pessoa. Assim como existe o bem, existe o mal. Eu penso: Senhor, se essas coisas se realizam, o que vale fazer o bem, ser do bem? Nadam começou ele.

Incomodado com a situação, Carlinhos pediu que os seguidores dediquem orações a ele.

- Eu fui dormir muito impressionado com isso porque tem dias que você acaba deixando isso entrar por acreditar na maldade das pessoas, assim como eu acredito na bondade também. Esse vidente disse: Se proteja espiritualmente. Aí eu já sei como eu vou me proteger. Eu vou falar com meu exército, porque eu sei que eu tenho um exército gigantesco aqui. É a maior forma de a gente quebrar tudo isso de maldade, de magia que fazem com a gente. Quantas mães me seguem? Hoje eu vou falar com todas as mães que me seguem: Continuem orando por mim. Se eu estou aqui de pé até hoje é porque se a oração de uma mãe é poderosa, imagine a de outras mães. Então hoje para todas as pessoas que fazem maldade para mim e para os meus, que seja quebrada, pisada hoje pela oração mais genuína.