Larissa Santos, do BBB23, teria trocado mensagens com Lucas Lucco

13/01/2023 | 11:11



Vamos combinar que o BBB23 nem começou direito e já anda dando o que falar. Pois é, Larissa Santos é uma das confirmadas do time pipoca que está dentro da casa mais vigiada do Brasil e antes de chegar no reality ela tentava ganhar um espaço na mídia de alguma maneira.

A gata que tem apenas 22 anos de idade e é personal trainer, parece que tem um affair famoso. É isso mesmo, o nome dele é Lucas Lucco - o cantor sertanejo - os dois até se seguem nas redes sociais, e parece que os dois já até trocaram mensagens anteriormente.

Vale lembrar que ela não é a única confirmada no Big Brother Brasil 23 que já deu indícios que gostou ou ficou com algum tipo de famoso, Gabriel que estava na casa de vidro, já assumiu que deu uns amassos em Anitta. Eita!