Morre a escritora Thaís Matarazzo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/01/2023 | 09:30



Morreu na quarta-feira (11), vítima de câncer, a jornalista e escritora Thaís Matarazzo, 40 anos. Sua doença foi diagnosticada no ano passado.

Valente, ela lutou até o fim à frente da sua editora, a Matarazzo, com um catálogo de mais de 200 livros, 41 escritos por Thaís, entre os quais obras de história e memória, literatura, música e ficção infantojuvenil, vários publicados em Portugal.

Um de seus livros lançado em 2022, Alegria e Gratidão – Palavras de um coração, focaliza sua própria doença, em linguagem firme, direta e sempre em alto astral.

Amiga da página Memória do Diário, Thaís esteve duas vezes no jornal. Da primeira vez, gravou uma linda entrevista para o DGABC-TV; em janeiro de 2019, Thaís lançou na Redação do Diário o Encontro São Paulo de Literatura, reunindo escritores do Grande ABC e da Capital.

Na sequência, o projeto percorreu outros espaços culturais.

As duas últimas mensagens de Thais à página Memória são comoventes.

Em setembro, Thaís escreveu: “Neste final de semana estivemos na Academia Popular de Letras de São Caetano e fizemos uma homenagem aos 35 anos da página Memória e ao Diário, por todo apoio, incentivo e divulgação dos livros, literatura e todas as artes! Então, acabamos por escrever nossas congratulações nas cartolinas, conforme pode ver nas fotos em anexo”.

No final de novembro, a última mensagem: “Querido amigo, reze muito por minha saúde. Tive uma metástase cerebral e tenho tratado com radioterapia. A recuperação é muito lenta. Conto com o apoio da família amorosa e do tratamento no Instituto do Câncer”.

OBRA MAIOR

A Editora Matarazzo foi fundada em março de 2015. Além de livros publicava o jornal Matarazzo em Foco e a revista Escritores Brasileiros Contemporâneos, voltada para literatura e as artes independentes. Em sua trajetória, a editora revelou dezenas de novos escritores.

Dos 41 livros de Thaís, alguns têm tudo para se transformar em clássicos: Música Popular no Rádio Paulista, 1928-2013; O Fado no Brasil, Artistas & Memórias, Artistas Negros da Música Popular e do Rádio, Abandonados na Roda e Vovó do Pito e o Menino Paulo. Thaís teve como incentivadores literários os escritores/poetas Tatiana Belinky e Paulo Bomfim.

O ADEUS

O corpo de Thaís Matarazzo foi velado e sepultado nessa quinta-feira (12) no Cemitério do Horto Florestal, na Capital.