Polícia investiga OSC após denúncia de irregularidades

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



13/01/2023 | 09:22



A Polícia Civil abriu inquérito para investigar denúncia de supostas irregularidades na gestão da Casa Moradia Parque Miami, serviço de acolhimento de Santo André para homens adultos. Ex-funcionários relataram à reportagem do Diário episódios de negligência e maus-tratos, além da falta de condições estruturais para o atendimento na unidade.

Um profissional que se desligou da equipe mantida pela Apoio – Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste, OSC (Organização da Sociedade Civil) responsável pela Casa, afirmou que os problemas na instituição se agravaram nos últimos meses. “Esta claro que a falta de verba levou o local à ruína”, disse o ex-funcionário, que pediu para ter a identidade preservada.

Entre as irregularidades apontadas estão o suposto uso de medicamentos vencidos, a negligência de cuidados com os moradores atendidos no espaço, entre os quais a higienização adequada dos usuários e dos espaços onde eram colocados, possível desvio de recursos e de donativos enviados à Casa e o atraso de salários referentes a dois meses distintos em 2022.

Diante das denúncias, o caso foi encaminhado para investigação pelo 6º DP (Distrito Policial) de Santo André. “A autoridade policial solicitou exames periciais junto ao Instituto de Criminalística e aguarda o resultado dos laudos para análise e esclarecimento dos fatos”, disse, em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), ressaltando que detalhes serão preservados “para garantir a autonomia ao trabalho policial”.

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Assistência Social, destacou que durante o monitoramento dos trabalhos prestados na Casa Moradia Parque Miami, no último ano, foram identificadas falhas na condução dos serviços e foi solicitada a substituição da gerência, da equipe técnica e reorganização dos demais colaboradores. “O pedido foi atendido e, desde outubro de 2022, o equipamento está sob nova coordenação”.

O município esclareceu que as pessoas atendidas pela instituição são homens adultos que viviam em situação de rua com algum grau de dependência, tais como debilidades físicas ou mentais. Segundo o Paço andreense, a Apoio - Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste, que presta o serviço de forma indireta desde 2019, foi escolhida mediante chamamento público.

“Continuamos acompanhando a organização e tomando as medidas administrativas necessárias e, caso o acompanhamento técnico identifique elementos contrários à boa execução dos serviços, será feito o rompimento da parceria da Administração com a organização social Apoio”, declarou a Prefeitura.

“No fim de 2022, a Prefeitura de Santo André recebeu do Ministério Público um informe de denúncia com teor similar, realizada por profissional que havia sido desligado. Cabe mencionar que a Prefeitura convocou o denunciante, que até o momento não atendeu à convocação”, concluiu.

Até o fechamento da edição, a instituição Apoio não respondeu aos questionamentos do Diário.