Equipes do Grande ABC buscam a classificação

Das Agências



13/01/2023 | 09:14



As três equipes que representam o Grande ABC na Copa São Paulo de Futebol Júnior - Santo André, EC São Bernardo e Água Santa - voltam hoje aos gramados, dentro da segunda fase eliminatória. Ao todo, esta etapa do torneio contará com mais 16 partidas.

O Ramalhão é o primeiro a jogar, às 11h. A equipe enfrenta o Bahia em casa, no Estádio Bruno José Daniel, e chega fortalecida após se classificar em primeiro lugar no Grupo 26 da fase inicial da Copa.

Às 15h, o embalado EC São Bernardo enfrenta o Santos, que tenta se recuperar da derrota para o time andreense na última rodada da fase de grupos. O jogo também acontece no Estádio Bruno José Daniel.

Já o Água Santa busca sua reabilitação contra o Vila Nova-GO, também às 15h, no Estádio Distrital do Inamar, A equipe de Diadema ficou em segundo lugar do Grupo 27, porém, perdeu para o Atlético por 4 a 2.

Dentro dessa rodada de hoje, os olhos estão voltados para o São Paulo. Sem vencer a competição desde 2019 e focado em sair da fila, o Tricolor chega com 100% de aproveitamento em duelo contra o Retrô-PE, uma das gratas surpresas do torneio. O duelo está marcado para 21h45 e será disputado no Estádio Bento de Abreu, em Marília.

DESTAQUES DE ONTEM

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras provou mais uma vez que está na luta pelo bicampeonato. O time alviverde humilhou o Sampaio Corrêa-MA com goleada por 6 a 0, em São José do Rio Preto, e avançou à terceira fase.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa acabou eliminado da competição, enquanto o Palmeiras aguarda o confronto entre Atlético-GO e Juazeirense-BA para conhecer o adversário na próxima fase. Essa partida acontece hoje.

O Athletico-PR superou o Guarani e avançou à terceira fase da competição. A partida terminou 1 a 0 para os paranaenses. O único gol do time foi anotado por Kevin.