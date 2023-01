Lexa mostra despedida de MC Guimê antes do confinamento no BBB23: Meu coração está com você

13/01/2023 | 09:10



MC Guimê está no camarote do BBB23. Mesmo muito feliz pelo marido, Lexa não deixou de se emocionar ao ter que se despedir do amado por alguns meses. Através de suas redes sociais, ela mostrou o momento em que falou com ele pela última vez antes do confinamento.

Nos vídeos, compartilhados nos Stories, Lexa aparece triste por não ter tido a chance de dizer tchau pessoalmente, já que estava na estrada para fazer um show.

- Eu te amo muito e vou morrer de saudade. Que ódio que não posso te dar um abraço! Seja você. Quando você sentir qualquer coisa, peça a Deus paciência, sabedoria. Por favor. Eu te amo, dizia ela, enquanto falava no telefone com Guimê.

Na legenda, ela ainda explicou o contexto:

Isso foi no dia que ele foi confinado, minutos antes. Eu estava na estrada indo para outro show e não consegui chegar para abraçá-lo. Eu te amo demais! Meu coração está com você, MC Guimê.

Mais tarde, enquanto assistia a apresentação do maridão no reality, Lexa caiu em lágrimas mais uma vez de orgulho e saudade. Usando um pijaminha com o rosto de Guimê, a artista não se aguentou:

Eu só sei chorar de emoção e saudades, estou emotiva.

Vale lembrar que nas redes sociais, a cantora também emocionou os fãs com um lindo vídeo de momentos marcantes entre eles. Na legenda, ela declarou toda a sua torcida ao amado e não poupou palavras para demonstrar todo o seu amor:

Voa meu amor! Esse é o homem pelo qual me apaixonei. Cheio de personalidade, família e educado. Conheçam um pouco do Guilherme Dantas, mas conhecido como Mc Guimê, no BBB23.Emprestei meu maior diamante para o maior desafio da vida dele. Sempre escolhemos mostrar pouco o nosso relacionamento, mas agora será inevitável não falar sobre, até porque eu jamais largaria a sua mão.