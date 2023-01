Vem aí! Foo Fighters e Ludmilla são confirmados no festival The Town em setembro

13/01/2023 | 09:10



Já prepara o gogó - e o bolso - que 2023 promete ser repleto de shows. The Town, o novo festival de música, cultura e arte de São Paulo, dos mesmos criadores do Rock in Rio, anunciou na última quinta-feira, dia 12, que Foo Fighters é o primeiro headliner do festival.

A banda estará de volta ao país em 9 de setembro de 2023, marcando o retorno após a morte do baterista, Taylor Hawkins. Os integrantes vão tocar no Palco Skyline, assim como Ludmilla.

A apresentação da cantora está marcada para dia 7 de setembro. E, em comemoração ao aniversário de 38 anos do Rock in Rio, para aqueles que já estão na expectativa para o próximo festival carioca, os organizadores apresentaram uma dobradinha da Rainha da Favela, que se torna a primeira artista anunciada da próxima edição, e vai performar no Palco Mundo.

The Town promete realizar sua primeira edição no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 e já conta com Iza e Criolo como atrações confirmadas. Enquanto o Rock in Rio está confirmado para 2024.