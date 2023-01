Santo André tem aval para virar município de interesse turístico

Da Redação



13/01/2023 | 08:51



A secretaria estadual de Turismo deu parecer positivo para que Santo André se torne um MIT (Município de Interesse Turístico). Com o reconhecimento, Santo André pode receber até R$ 700 mil oriundos do Fundo de Melhoria das Estâncias para realizar investimentos no setor, a depender da classificação a ser publicada. O parecer foi emitido no fim do ano pelo Grupo Técnico de Análise dos Municípios Turísticos da Secretaria de Turismo. Os próximos passos são a publicação da Lei por parte da Assembleia Legislativa e a sanção do governador. Na prática, o MIT institui que 140 municípios serão de interesse turístico. Para que um município tenha o reconhecimento, deverá preencher critérios como potencial turístico, Conselho Municipal de Turismo, serviço médico emergencial, infraestrutura básica, Plano Diretor de Turismo e expressivos atrativos turísticos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, o selo MIT se soma a uma série de ações que vem sendo desenvolvidas pela Pasta no setor. “Apostar no turismo é apostar no desenvolvimento sustentável integrando nossa cidade a toda Região Metropolitana. O turismo é um dos grandes geradores de emprego e renda do nosso país. Somente a nível mundial, o turismo representa mais de 10% do PIB. É muito importante ressaltar a importância do setor em Santo André”, diz o secretário. “Temos também que agradecer a parceria com o Governo do Estado de São Paulo, que nos orientou para sermos credenciados com este importante reconhecimento, que é o de Município de Interesse Turístico”, completa.

“O parecer é um reconhecimento ao trabalho que estamos realizando para desenvolver de maneira constante o turismo em Santo André. A cidade tem um grande potencial nesta área e tem atraído cada vez mais turistas para as diversas atrações disponíveis na cidade”, diz o prefeito Paulo Serra.

Com seus mais de 700 mil habitantes e sua história de 469 anos, Santo André passou a ter a atividade turística como preponderante em decorrência da ascensão da Vila de Paranapiacaba como patrimônio histórico e ambiental, tombado pelo Condephaat (Estado de São Paulo) em 1987, pelo Iphan (federal) em 2002 e pelo Comdephaapasa (municipal) em 2003. A Vila de Paranapiacaba foi incluída entre os 100 monumentos mais importantes do mundo pelo World Monuments Fund, organização não governamental que atua na área de preservação de sítios históricos e, em 2022, foi selecionada para representar o Brasil no “Best Tourism Villages”, da Organização Mundial do Turismo.

Lançado há menos de um ano, o Portal de Turismo de Santo André ultrapassou 250 mil acessos. O Portal reúne as opções de lazer e programação cultural na cidade, além de conter informações sobre onde se hospedar, centros de compras, locação de automóvel, alternativas de bares com música ao vivo, restaurantes e muito mais. O site pode ser acessado por meio do endereço https://www3.santoandre.sp.gov.br/turismosantoandre/.

O município possui uma série de atrações de lazer, educacionais e religiosas, que a qualificam para o recebimento do título de Município de Interesse Turístico do Estado de São Paulo. A cidade conta com 12 parques, sendo oito localizados na parte urbana e duas unidades de grande porte situadas em áreas de proteção ambiental: o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba e o Parque Natural Municipal do Pedroso.