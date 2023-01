Produção industrial do Reino Unido cai 0,2% em novembro ante outubro

13/01/2023 | 07:37



A produção industrial do Reino Unido caiu 0,2% em novembro ante outubro de 2022, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,3% no período.

Na comparação anual, a produção industrial britânica sofreu queda de 5,1% em novembro, bem maior do que o declínio de 3% apontado no levantamento do WSJ. Apenas a produção manufatureira do Reino Unido encolheu 0,5% em novembro ante outubro e foi também 5,9% menor do que em igual mês de 2021.