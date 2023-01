Corinthians supera Comercial com gol nos acréscimos e avança à 3ª fase da Copinha

12/01/2023 | 23:58



Mesmo sem empolgar, o Corinthians continua vivo na briga pelo título da 53ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao vencer o Comercial-SP, por 1 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 2ª fase da competição. Wesley fez um golaço aos 48 minutos do segundo tempo para garantir a vitória apertada.

Com a classificação suada, o Corinthians agora enfrentará os pernambucanos do Sport, sábado, às 19h30, pela terceira fase. Maiores vencedores da competição com 10 títulos, os paulistas não são campeões e também não chegam à decisão desde 2017.

O primeiro tempo foi muito abaixo do esperado. O Corinthians não conseguiu se impor e teve dificuldades com a forte marcação do Comercial. Já o time de Ribeirão Preto controlou o jogo e assustou algumas vezes o goleiro Kauê, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

No segundo tempo, o Corinthians abusou da sorte e viu o Comercial chegar com perigo. Aos 18, Matheus Teixeira aproveitou sobra na área e encheu o pé, obrigando Kauê a fazer linda defesa. Três minutos depois, Cauan fez jogada individual na esquerda e chutou rente a trave.

Demorou, mas o Corinthians melhorou na reta final da partida e chegou a balançar as redes aos 33 minutos, quando Felipe Augusto marcou de cabeça. Contudo, o gol foi anulado por posição irregular de Wesley, que deu assistência (também de cabeça) para o gol corintiano.

Nos minutos finais, o Comercial sentiu a parte física e o Corinthians achou o gol da classificação aos 48 minutos. Wesley cortou a marcação para a direita e bateu colocado, de fora da área. O goleiro ainda tocou na bola, mas ela parou nas redes, dando números finais ao confronto.

FLAMENGO ELIMINADO

O Flamengo deu adeus à Copinha ao perder para o Avaí, de virada, por 2 a 1, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O time carioca abriu o placar logo no primeiro minuto com Felipe Lima, contudo, os catarinenses viraram com dois gols de Cássio. O Avaí enfrentará o Floresta-CE na 3ª fase.

Outro eliminado foi o Atlético-GO, que empatou com a Juazeirense-BA, por 1 a 1 no tempo normal, e perdeu por 4 a 2 nos pênaltis. O time baiano agora terá pela frente o atual campeão Palmeiras.

Além deles, já haviam se classificado durante o dia: Cruzeiro, Cuiabá-MT, Grêmio, Sport-PE, Goiás-GO, Chapecoense-SC, Fluminense, Novorizontino-SP, Coritiba-PR, Palmeiras, Athletico-PR, Mirassol-SP e Floresta-CE.