Saiba onde assistir, a premiação, o formato e os grupos do Campeonato Paulista

12/01/2023 | 22:30



Estadual mais antigo e tradicional do País, o Campeonato Paulista 2023 começa neste sábado com poucas mudanças em relação à edição passada em seu formato, regulamento e modelo de transmissão. A partida entre Inter de Limeira x São Bernardo, às 11h, abre o torneio, que tem o Palmeiras como atual campeão. O encerramento está previsto para 9 de abril.

O Paulistão 2023 terá transmissão fragmentada pelo segundo ano seguido. O Estadual está garantido na TV aberta (Record), em streaming gratuito (YouTube e PlayPlus), no pay-per-view (Premiere e Paulistão Play), em streaming por assinatura (HBO Max) e TV fechada (TNT).

"Estar em todas as plataformas possíveis é uma conquista dos clubes, mostra a força do Futebol Paulista e oferece aos torcedores mais uma oportunidade de acompanhar os jogos", afirmou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

O canal do Paulistão no Youtube foi líder mundial entre todos os canais de futebol durante a competição, alcançando 146 milhões de visualizações nos conteúdos especiais e jogos ao vivo. A plataforma vai transmitir 16 partidas (14 exclusivas em plataformas gratuitas e as duas finais do torneio).

A Record faz a transmissão convencional na TV aberta. No PlayPlus, streaming da emissora, o usuário pode escolher a opção descontraída, com narração de Silvio Luiz e comentários dos humoristas Carioca e Bola. O PlayPlus requer assinatura paga, mas os jogos da competição é possível ver de graça na plataforma. O R7, site da Record, é outra opção digital para assistir às partidas.

PREMIAÇÃO

O campeão do Campeonato Paulista ganhará R$ 5 milhões de premiação, mesmo valor que faturou o Palmeiras ao conquistar o torneio em 2022 com goleada sobre o São Paulo na finalíssima, por 4 a 0. O montante não é alto, mas o Paulistão é o único Estadual a pagar uma premiação em dinheiro ao vencedor.

FORMATO

Dezesseis clubes são divididos em quatro grupos. As equipes enfrentam os rivais das outras chaves. Eles não jogam entre si dentro das suas respectivas chaves. Os dois melhores colocados avançam de fase e se enfrentam nas quartas de final em jogo único. A semifinal também será realizada em apenas uma partida. A decisão do título será definida em dois jogos.

GRUPOS

O Campeonato Paulista de 2023 prevê poucas mudanças em relação à edição do ano passado. São novamente 16 datas, assim como em outros anos. O Santos fica no Grupo A, o São Paulo é o cabeça de chave no B, Corinthians abre o Grupo C e o Palmeiras, atual campeão, está no D.

Grupo A

Santos

Red Bull Bragantino

Botafogo

Inter de Limeira

Grupo B

São Paulo

Guarani

Mirassol

Água Santa

Grupo C

Corinthians

Ituano

Ferroviária

São Bento

Grupo D

Palmeiras

São Bernardo

Santo André

Portuguesa