Câmara aprova isenção da taxa do lixo por 60 dias em Ribeirão Pires

Artur Rodrigues



12/01/2023 | 20:32



A Câmara de Ribeirão Pires aprovou, nesta quinta-feira (12), por unanimidade, a isenção da taxa do lixo no município por 60 dias. A medida, segundo o presidente do Legislativo, Paulo Cesar, o PC (PL), é uma forma de assegurar que as cobranças feitas pela Sabesp sejam realizadas da maneira correta.



"A suspensão aprovada por unanimidade é fundamental para que os técnicos refaçam os cálculos, reajustem as faixas de consumo e cheguem a resultados mais condizentes para todos. Reitero que o Legislativo participará desta construção junto ao Executivo, buscando sempre o melhor para a população", declarou o presidente da Câmara ao Diário.



A revisão da taxa do lixo é uma promessa do prefeito Guto Volpi (PL) desde que ele assumiu a prefeitura de forma interina após a cassação de seu pai, Clóvis Volpi (PL). Em outubro, ainda como interino, Guto chegou a anunciar a suspensão da taxa, mas a medida não foi adiante e a cobrança acabou mantida. Para ele, a isenção aprovada na Câmara é um grande passo para que o valor seja cobrado de uma forma mais justa. "Esse foi um compromisso assumido em campanha que estamos cumprindo. A partir de agora vamos discutir melhor o assunto e reavaliar as regras. Vamos dar mais transparência a todo esse processo. Não queremos que ninguém seja prejudicado", disse Guto Volpi.



De acordo com o prefeito, os 60 dias de isenção não serão cobrados posteriormente. Guto ainda informou ao Diário que foi criada uma comissão de técnicos da Prefeitura e da Sabesp para que uma nova forma de cobrança seja definida. "Ninguém estava entendendo essa taxa, uma hora era uma média de dois meses, outra de quatro, de seis, às vezes até a média dos últimos 12 meses era calculada. Precisamos de padrão e transparência, que era tudo o que nós não estávamos tendo", contou o prefeito.



Ribeirão foi a última cidade do Grande ABC a cobrar a taxa do lixo. Em 2021, a Câmara aprovou uma proposta levada por Clóvis que estabelecida a cobrança levando em consideração os volumes mensais de água e esgoto de cada contribuinte. O argumento da gestão do ex-prefeito foi que a instituição do tributo em Ribeirão seria um cumprimento ao Novo Marco Legal do Saneamento Básico, que estipulou a criação da cobrança para municípios com pelo menos 100 mil habitantes.



Em nota enviada ao Diário, a Sabesp disse que "a taxa do lixo é cobrada na conta de água por conta de um convênio firmado entre a Prefeitura e a Companhia. No entanto, ressalta que essa taxa é municipal e todas as especificações em relação à cobrança e valores estão descritos na Lei Municipal nº 6.615/2021".