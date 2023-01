Andreense Rita Serrano toma posse como presidente da Caixa

Da Redação



12/01/2023 | 20:14



No dia do aniversário de 162 anos da Caixa Econômica Federal, a andreense Maria Rita Serrano tomou posse na noite desta quinta-feira (12) como nova presidente do banco. Ela é a quarta mulher a estar à frente da instituição.

Durante a posse, Serrano recebeu uma medalha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um broche em formato de X do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A cerimônia foi realizada na sede da Caixa Cultural, em Brasília.

Em seu discurso, ela ressaltou a importância da Caixa nas políticas sociais e falou sobre algumas das metas de sua gestão. "Vamos reorganizar o banco para cumprir o gerenciamento dos programas de transferência de renda, Minha Casa Minha Vida, ampliar a parceria com os municípios, a inclusão bancária da população, avançar em tecnologia e investir em projetos culturais", explicou.

Ela relembrou sua infância no Grande ABC e terminou comentando que "a gestão pelo medo na Caixa acabou". Em junho do ano passado, o então presidente do banco, Pedro Guimarães, pediu demissão após uma série de denúncias de assédio sexual. Ele era aliado de Jair Bolsonaro desde o início de seu governo. (com informações do Estadão Conteúdo)