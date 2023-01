Palmeiras arrasa o Sampaio Corrêa com surra de 6 a 0 e vai à 3ª fase da Copinha

12/01/2023 | 19:47



Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras provou mais uma vez que está na luta pelo bicampeonato. O time alviverde humilhou o Sampaio Corrêa-MA com goleada por 6 a 0, nesta quinta-feira, em São José do Rio Preto, e avançou à terceira fase.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa acabou eliminado da competição, enquanto o Palmeiras aguarda o confronto entre Atlético-GO e Juazeirense-BA para conhecer o adversário na próxima fase.

O Palmeiras começou o jogo pressionando o Sampaio Corrêa e abriu o placar logo aos 13 minutos. Kevin disparou pela esquerda, passou pelo marcador e tocou na saída do goleiro Marlon. O time alviverde continuou em cima e fez o segundo aos 35, com Vitinho, que aproveitou o rebote na tentativa de Pedro Lima para marcar.

O Sampaio Corrêa não conseguiu equilibrar o duelo e viu o Palmeiras golear no segundo tempo. Aos 13, após bela triangulação, Ruan Ribeiro apareceu sozinho e empurrou para o gol. O quarto saiu aos 26. Estevão, de apenas 15 anos, recebeu na segunda trave, dominou com categoria, cortou o marcador e fez um golaço.

O time maranhense quase descontou com CJ, que mandou na trave. A resposta, no entanto, foi cruel. Aos 30 minutos, Daniel recebeu atrás dos marcadores e chutou com categoria para fazer 5 a 0. Aos 41, Vytinho, contra, deu números finais ao duelo: 6 a 0.

Quem também deu mais um passo na Copa São Paulo foi o Athletico-PR. Classificado como primeiro colocado do Grupo 7, a equipe do técnico Juca Antonello superou o Guarani nesta quinta, por 1 a 0, e, assim como o Palmeiras, avançou à terceira fase da competição.

Já o Cruzeiro bateu o Parauapebas-PA por 3 a 1, enquanto o Grêmio fez 1 a 0 no Picos-PI.

Confira os jogos desta quinta-feira:

Cruzeiro 3 x 1 Parauapebas-PA

Cuiabá 2 x 1 Capivariano

Goiás 1 x 0 Porto Vitória-ES

Sport 3 x 0 Zumbi-AL

Grêmio 1 x 0 Picos-PI

Coritiba-PR 2 x 0 Vitória da Conquista-BA

Novorizontino 2 x 1 Flamengo-SP

Fluminense 0 (4) x (2) 0 Atlético Guaratinguetá

Tanabi 0 x 1 Chapecoense

Palmeiras 6 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Athletico-PR 1 x 0 Guarani