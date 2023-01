João Félix é expulso na estreia e Chelsea perde do Fulham com gols de brasileiros

12/01/2023 | 19:00



O Chelsea investiu R$ 62 milhões pelo empréstimo do português João Félix, do Atlético de Madrid, disposto a dar uma virada na campanha ruim e decolar no Campeonato Inglês. Em sua estreia nesta quinta-feira, porém, o atacante acabou sendo expulso com cartão vermelho direto e a equipe amargou mais uma derrota, por 2 a 1 na casa do Fulham, com gols dos brasileiros William e Carlos Vinícius.

Enquanto esteve em campo, João Félix foi o responsável pelas principais jogadas ofensivas do Chelsea. Entortou defensores, deu caneta e criou bastante lances de perigo. A primeira grande jogada do time na partida, por exemplo, saiu de seus pés. O camisa 11 recebeu em profundidade pela direita, cortou o marcador e deu belo passe para Havertz, quase na pequena área, perder ótima chance de gol ao bater em cima da marcação.

Na 10ª colocação, o Chelsea queria ganhar o duelo para igualar os 28 pontos do Fulham e iniciar escalada na tabela de classificação. Mas falhou na frente e acabou vendo a lei do ex se fazer presente aos 25 minutos. O atacante William, que recentemente passou pelo Corinthians após brilhar na Europa justamente pelo time londrino, recebeu e bateu de pé direito, em curva, mandando no cantinho aos 25 minutos.

Em respeito, o meia-atacante ergueu as mãos para cima avisando que não comemoraria. Os companheiros fizeram festa por ele, que procurou alguém nas arquibancadas para dedicar o gol. A vantagem durou até o intervalo.

O Chelsea voltou com tudo no descanso e logo no primeiro ataque empatou a partida no Craven Cottage. Mason Mount bateu a falta na trave, João Félix não pegou o rebote, mas a bola sobrou para o zagueiro Koulibaly chutar forte para as redes. O sonho da virada foi para os ares com a expulsão do português.

Aos 12 minutos, João Félix deu um carrinho com o pé direito no alto, atingindo quase na altura do joelho de Kenny Tete. O árbitro David Coote aplicou o cartão vermelho direto, para desespero do atacante e do técnico Graham Potter. Desolado, o jogador saiu de campo reprovando sua desnecessária entrada forte.

Doze minutos depois, nova jogada brasileira definiu o resultado. Andreas Pereira cruzou com precisão, o goleiro Kepa Arrizabalaga saiu mal do gol e Carlos Vinícius apareceu livre para cabecear e fazer 2 a 1. Leno ainda fez baita defesa nos acréscimos para garantir os três pontos ao Fulham.