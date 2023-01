Dudu Nobre novamente pede respeito à privacidade da filha, vítima de abuso sexual

12/01/2023 | 16:47



Dudu Nobre publicou nesta quarta-feira, 11, uma nota oficial em seu perfil no Instagram que pedia respeito à privacidade de sua filha, Lily Nobre. A jovem de 20 anos sofreu um abuso sexual no último domingo, 8, durante uma festa realizada no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

O caso foi registrado na 42ª Delegacia como estupro de vulnerável. Segundo informações do jornal Extra, Lily saiu da comemoração dos 49 anos da mãe, Adriana Bombom, na Barra da Tijuca e foi com um amigo a um outro evento. Além da jovem, outras nove testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil. Na segunda-feira, 9, ela foi ao IML, onde fez exames de corpo e delito.

Na nota publicada nesta quarta, 11, o sambista disse que as investigações são realizadas em segredo de Justiça e desabafou sobre o momento de dor enfrentado pela família. "Ontem, enquanto minha filha estava depondo, fui surpreendido com a notícia de que haviam pessoas concedendo entrevistas ao vivo e falando sobre assuntos que deveriam correr em sigilo", escreveu. "Como pai, foi a maior tristeza que já senti, por não poder protegê-la de tamanha invasão de privacidade".

Dudu reiterou o pedido para que sua filha seja poupada dos boatos neste momento. "Venho pedir mais uma vez que respeitem a nossa dor e, principalmente, a dor dela. Não compartilhem nada que a exponha, por favor", disse. "Eu acredito na Justiça. E acredito que tudo vai se esclarecer e os responsáveis serão punidos", finalizou.

Leia a íntegra da nota de Dudu Nobre:

Durante minha carreira musical, já passei por inúmeras situações em que minha postura como pai foi exposta e discutida sem o meu consentimento.

Eu sempre relevei e procurei manter o foco da minha vida pública em minha carreira como músico, cantor e compositor. Eu, até o dia de hoje, me mantive calado diante de todas as mentiras e calúnias que li sobre mim.

Mas ontem, enquanto minha filha estava depondo, fui surpreendido com a notícia de que haviam pessoas concedendo entrevistas ao vivo e falando sobre assuntos que deveriam correr em sigilo.

Como pai, foi a maior tristeza que já senti, por não poder protegê-la de tamanha invasão de privacidade.

Então, pela primeira vez, me pronuncio sobre um assunto que deveria ser privado. Estou do lado da minha família para tudo que eles precisarem e não preciso expor aqui o tamanho da minha dor. Preciso estar forte para apoiar minha filha e defendê-la de tudo que puder magoá-la.

Então, por isso venho pedir mais uma vez que respeitem a nossa dor e, principalmente, a dor dela. Não compartilhem nada que a exponha, por favor.

Eu acredito na Justiça. E acredito que tudo vai se esclarecer e os responsáveis serão punidos.