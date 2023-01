Pai de Bruna Griphao entrega que ela não aceitou participar de edições anteriores do BBB

12/01/2023 | 16:11



Confirmando as suspeitas, Bruna Griphao vai integrar o grupo camarote do BBB23. Contudo, parece que a atriz já havia sido convidada para participar do reality em outra edições, mas recusou. Em entrevista ao jornal O Globo, o pai da loira, Paulo Griphao, entregou o motivo.

A gente não quis, não era o momento. Ela tinha outros projetos, era mais nova. E era algo que tinha que partir dela, não de mim nem da equipe. O momento é este. Ela está se sentindo preparada, queria muito participar desse jogo para que a conheçam melhor.

E continuou:

E também vai lançar a música Bandida. Tudo casou. Nós batemos o martelo há umas duas ou três semanas. O convite veio há um mês e meio, mais ou menos. Foi tudo muito rápido. Que pressão. Agora podemos falar, podemos parar de mentir [risos].