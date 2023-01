Camilla de Lucas se irrita com leitura errada em contas de água no valor de 24 mil reais: - Não vou pagar

12/01/2023 | 16:10



Vixe, que treta! Na última quarta-feira, dia 11, Camilla de Lucas surgiu nas redes sociais bastante irritada com as contas de água que recebeu em casa. A ex-BBB revelou que o valor somado de tudo veio registrado como quase 24 mil reais, algo que seria praticamente impossível, já que o consumo total, segundo ela, é de apenas 300 reais por mês.

- Estou indo fazer barraco de conta, porque o brasileiro não tem um dia de paz. Gente, a minha conta de água vem trezentos reais. Aí vieram aqui, fizeram troca de hidrômetro no condomínio e, do nada, recebi duas contas de doze mil reais cada. Milagrosamente minha conta de janeiro veio trezentos reais. O que fiz? Pensei que era vazamento, chamei o bombeiro hidráulico, que não achou vazamento. Pedi uma segunda opinião, chamei outro bombeiro e não achou vazamento. Ligo e ninguém resolve. O que vou ter que fazer? Me deslocar, ir lá para falar que não vou pagar. Aí descubro que cortaram a minha água. Vai ter processo. Não tem vazamento, minha conta vem trezentos reais, minha conta de janeiro veio trezentos reais, por que as outras vieram doze mil? Brasileiro não tem paz.

Apesar de ter uma piscina na mansão, a influenciadora desmentiu as acusações de que este seria o problema:

Piscina de casa é com caminhão pipa, porque é muito mais barato que água da torneira.

Um pouco depois, Camilla foi até a sede da empresa tentar resolver o problema, mas acabou tomando um chá de cadeira daqueles.

- Vim e já vi que não vai adiantar de nada, porque é sempre assim. Falam que veio o valor porque a gente usou. Aí como que o consumidor prova que não consumiu? Filma todas as torneiras toda vez que vai usar?

Eita! A influenciadora contou que a empresa cortou seu acesso à água porque ela ainda não pagou o valor da conta, mas segue tentando resolver o problema de forma justa.