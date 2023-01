Politize! abre vagas para quem quer atuar no terceiro setor

Da Redação, com assessoria

A Politize!, organização da sociedade civil que tem como missão formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia por meio da educação política, anuncia a abertura de mais de 10 vagas. As oportunidades são para diversas posições como Assessoria para Captação de Recursos, Assistência Administrativa e Financeira, Assessoria de Mídias Sociais, e Estágio de Apoio em Projetos Educacionais.

“Nossos valores são fundamentados no conhecimento, na pluralidade, na empatia e no protagonismo. Acreditamos que a base para toda transformação parte de uma visão compartilhada. Por isso, buscamos candidatos que prezam por esses princípios e que estejam dispostos a cumprir a missão de levar a educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil”, comenta Luiza Wosgrau, gestora do núcleo de Comunicação da Politize!.

Para 2023, a Politize! visa desenvolver treinamentos exclusivos, formar 2,5 mil novas lideranças e fundar 30 novas Embaixadas Politize! pelo Brasil, além de apoiar as atividades estratégicas das 72 embaixadas já existentes. Atualmente, a plataforma conta com mais de 70 milhões de usuários que consomem cerca de 3 mil conteúdos desenvolvidos em diferentes formatos, como textos, vídeos e podcasts.

“Ao mesmo tempo que temos um ano desafiador à nossa frente, vislumbramos um futuro promissor. A Politize! cresce em alcance, número de iniciativas, colaboradores e impacto ano após ano. Temos certeza que em 2023 isso não será diferente”, afirma Luiza.

O processo seletivo está aberto para profissionais de qualquer lugar do Brasil. Os interessados devem preencher, até terça-feira (17 de janeiro), um breve formulário, disponível neste link.