DGABCMIX traz as principais dicas culturais da região para o fim de semana!

DIADEMA

ILUMINA CAOS: 8º ILUMINA FESTIVAL



Não perca esse espetáculo único! Na sexta-feira, dia 13 de janeiro, às 20h, o Teatro Clara Nunes receberá a 8ª edição do Ilumina Festival, com o concerto “Teoria do Caos”.



Ilumina é um projeto de música erudita que reúne artistas de vários países em concertos gratuitos espalhados por São Paulo. A cidade de Diadema irá sediar uma das apresentações.

Criado em 2015, como um pequeno festival em uma fazenda de café, o Ilumina chega à 8ª edição em 2023 como um dos eventos mais disputados da América Latina.

A programação conta com 30 atrações de 13 lugares do mundo. Além dos concertos em espaços como Teatro Clara Nunes, Sala São Paulo, e Teatro Municipal de Mococa haverá performance realizada bem no meio de uma montanha, na Serra do Cigano.

O repertório do Ilumina é extremamente diversificado e vai da música erudita, passando pela MPB, até o funk carioca.

O programa desta edição foi inspirado na música “Le Caos”, do compositor barroco Jéan-Fery Rebel, e na peça de John Adams chamada “Fellow Traveller”.

“Para suscitar a ideia de que nós, humanos, a partir do caos, podemos formar novas conexões. Uso o mito de Orfeu como mote, da perspectiva de muitos compositores – de Monteverdi até Tom Jobim e Black Orpheus, da compositora contemporânea Missy Mazzolli até a música folclórica dinamarquesa”, detalha Jennifer Stumm, fundadora e diretora artística do Ilumina.

CONVIDADOS BRASILEIROS

Pedro Gadelha – contrabaixista

Cristian Budu – pianista

CONVIDADOS INTERNACIONAIS

Tai Murray (Estados Unidos) – violinista

Emmanuele Baldini (Itália) – violinista

Asbjorn Norgaard (Dinamarca) – violista

Matthias Bartolomey (Áustria) – violoncelista

Giovanni Gnocchi (Itália) – violoncelista

Matthew Hunt (Inglaterra) – clarinetista

O projeto é composto por um coletivo de artistas, pensadores e pessoas motivadas por um modelo transformador de educação no país, que promova reformas sociais pela música. O Ilumina atua, durante todo o ano, diretamente com jovens artistas – bolsistas, advindos de contextos socioeconômicos mais difíceis. Com o objetivo de formar lideranças e professores que ampliem e democratizem o acesso à música erudita no país.

Durante o festival, os participantes têm a oportunidade de realizar uma imersão com os melhores solistas, de diferentes lugares. Ensaiam e convivem juntos na sede da iniciativa, localizada na Fazenda Ambiental Fortaleza, interior de São Paulo.

Essa ação abre caminhos para a possibilidade de aperfeiçoamento fora do país.

Nas últimas edições, foram facilitadas mais de 100 bolsas de estudo nas maiores universidades globais, totalizando um investimento de mais de R$ 3 milhões de reais, graças à intermediação com financiadores e fundações com suporte burocrático e preparação técnica destes jovens.

Foram realizadas dezenas de concertos em várias cidades do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, além de, também, alcançar outros territórios como a Áustria, Reino Unido e Suíça.

O Ilumina Festival é uma iniciativa sem fins lucrativos e conta com doações, patrocínios e apoiadores.

RIO GRANDE DA SERRA



Em parceria com a Prefeitura de Rio Grande da Serra, o programa "Pontos MIS" realiza na sexta-feira, 13/01, às 19h, no saguão do Anfiteatro do Complexo Educacional Primeira-Dama Zulmira Jardim Teixeira, a exibição do filme Marte Um (2022), escolhido para representar o Brasil no Oscar 2023. A entrada é franca.



Em Marte Um (direção de Gabriel Martins, Brasil, 2022, 16 anos), acompanhamos o cotidiano e os sonhos dos Martins, uma família negra de classe média-baixa de Contagem (MG). Wellington, o pai, é porteiro de um condomínio de elite. Tércia, a mãe, trabalha como diarista. Eunice, a filha mais velha, está na faculdade e encontra um novo amor. E Deivinho, o caçula, sonha em ser um astrofísico e colonizar Marte, mas seu pai quer que ele se torne um jogador profissional.



SÃO CAETANO

“Donuteria” é a atração de Férias do ParkShopping São Caetano

Tem novidade divertida chegando no ParkShopping São Caetano para adoçar as férias da criançada! A partir de 11 de janeiro, a Praça de Eventos do shopping estará mais doce e colorida com a chegada da “Donuteria – Um Sonho de Cores”, que conta com um parque com brinquedos para crianças de até 12 anos, além de uma oficina de donuts!

O evento acontece de 11 de janeiro a 5 de fevereiro. Para brincar no Parque, basta acessar o APP Multi e resgatar o ingresso gratuitamente. Na oficina, é necessário agendamento prévio, também pelo aplicativo.

O Parque do Donuts é dividido em dois espaços: a Área Kids, para crianças de 4 a 12 anos, com piscina de bolinhas, escorregador, pula-pula e “cama de gato”; e a Área Baby, com piscina de bolinhas e atividades de colorir para crianças até 3 anos.

E na Oficina de Donuts, crianças de 4 a 12 anos se divertem aprendendo a confeitar seu próprio donut. O evento acontece até 05 de fevereiro.

Como participar: Para brincar no Parque, basta acessar o APP Multi e resgatar o ingresso gratuitamente. O acesso será realizado por ordem de chegada no local e está sujeito a lotação. Já para a Oficina, é necessário agendamento prévio, também pelo aplicativo, conforme disponibilidade de vagas.

Horário de Funcionamento

Parque do Donuts: Segunda a sábado das 11h às 22h* | Domingo das 12h às 20h*

*O acesso ao parque é encerrado 20 minutos antes do fechamento.

Oficina de Donuts: Todos os dias das 12h às 20h – mediante agendamento (Duração aproximada de 30 minutos)

Para saber mais sobre as atividades de férias do ParkShopping São Caetano, acesse o site www.parkshoppingsaocaetano.com.br ou o APP MULTI.

Evento Gratuito: retirada de ingresso para acesso ao parque e agendamento para oficina pelo APP Multi.