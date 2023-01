Juiz João toma posse como presidente da Fundação Casa nesta sexta-feira (13)

Da Redação



João Veríssimo Fernandes, o Juiz João (PSD), toma posse como presidente da Fundação Casa, entidade ligada à Secretaria de Justiça e Cidadania, nesta sexta-feira (13). Assessor jurídico especial da Prefeitura de Santo André até o início deste ano, quando recebeu o convite para ocupar o posto na Fundação, Fernandes é um dos dois representantes do Grande ABC na gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Além dele, Marília Marton assumiu o comando da secretaria de Cultura.

A ida de Juiz João para o governo do Estado mostra a força política da administração de Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André, junto ao time de Tarcísio e reforça a proximidade com o secretário de Governo Gilberto Kassab (PSD). Em 2020, João havia disputado a Prefeitura de Mauá, quando ficou em terceiro lugar, muito próximo a Marcelo Oliveira (PT), que foi ao segundo turno e acabou vencendo o então prefeito Atila Jacomussi (Solidariedade). Naquela ocasião, o então candidato do PSD obteve no primeiro turno 37.675 votos (19,50%), contra 38.330 votos (19,84%) do petista.

Experiência judiciária

O novo presidente da Fundação Casa foi, entre 1980 e 1993, diretor de serviços do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Entre 1993 e 2014 foi juiz de direito no TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), onde também exerceu a função de juiz eleitoral e juiz da infância e juventude. Se aposentou como juiz da comarca de Belo Horizonte.

João Veríssimo será o primeiro presidente da entidade após cinco anos e meio. Durante parte desse período, a Fundação Casa foi presidida pelo advogado Fernando José da Costa, acumulando o cargo de secretário estadual de Justiça e Cidadania. O atual secretário, escolhido por Tarcísio, é o desembargador Fábio Prieto, que já foi presidente do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região).