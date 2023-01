Mansão de Kourtney Kardashian e Travis Barker de quase 80 milhões de reais é inundada

12/01/2023 | 15:10



Nem tudo são flores na vida de Kourtney Kardashian. A socialite passou por maus bocados nos últimos dias ao ver sua mansão com Travis Barker inundada. Avaliada em 15 milhões de dólares, quase 80 milhões de reais, a propriedade do casal em Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos, foi atingida por fortes tempestades.

De acordo com o Mirror, a casa foi comprada há poucos meses e teve grandes danos. Quatro camas que estavam na garagem foram destruídas e os cômodos internos ficaram cobertos de lama. Inclusive, Kourtney e Travis já teriam até contratado uma equipe para se livrar do caos.

Localizado no mesmo bairro em que outros famosos moram, como Mila Kunis e Ashton Kutcher, o imóvel principal possui dois quartos, um banheiro, academia, closet e sala de jogos, enquanto a segunda propriedade do terreno há sala de estar, cozinha, cobertura e quarto com deck para apreciar as montanhas.