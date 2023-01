Pinguins-de-magalhães nascem na Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André; veja vídeo

Da Redação



12/01/2023 | 14:58



Cinco novos pinguins-de-magalhães nasceram na Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, e se tornaram atração para quem visita o espaço pensado para estimular o acesso ao conhecimento científico e a preservação da natureza. Veja vídeo abaixo.

De acordo com a prefeitura, os filhotes nasceram em dezembro do ano passado. Nesta fase de adaptação, inicialmente os cuidados com alimentação e aquecimento são realizados pelos pais, apesar de existir uma área preparada para alocamento dos animais caso algum precise de cuidados mais específicos. Agora, o "pinguinário" passa a contar com 30 pinguins-de-magalhães, sendo nove deles "andreenses".

“Aqui na Sabina, nossa equipe toma todos os cuidados necessários para ofertar aos pinguins um ambiente adequado, que se aproxime ao máximo do ambiente natural da Patagônia. Esses cuidados garantem à espécie grande sucesso reprodutivo. Além dos cuidados ambientais, nossos animais recebem dieta balanceada, acompanhamento veterinário e enriquecimento ambiental, o que garante qualidade de vida e bem-estar ao grupo”, destaca a coordenadora da Sabina, Ana Paula Rezende Leão. Ainda de acordo com a administração municipal, os animais passam diariamente por exames físicos que constatam peso, hidratação, coloração da mucosa, saúde da pele e penas, entre outros.

A temporada reprodutiva da espécie ocorre de novembro a fevereiro. Em Santo André, os pinguins-de-magalhães vivem em um tanque de água salgada com capacidade para 110 mil litros e 33 metros quadrados de parte seca. O local tem cenografia que simula o ambiente natural da Patagônia, local de origem destes animais.

Votação do nome

Todos os animais da Sabina Escola Parque recebem nomes especiais. Neste ano, os nomes farão referência a cientistas e personalidades importantes que possam ser associadas às outras aulas da Escola Parque do Conhecimento. Em breve, uma votação para escolher quais cientistas serão homenageados, dando seus nomes aos pinguins, será aberta pela instituição.

Como visitar

Sabina Escola Parque do Conhecimento e Planetário e Cinedome de Santo André

Endereço: Rua Juquiá, s/nº - Vila Eldízia (entrada na altura do nº 135)



Horário de atendimento ao público no período de férias de janeiro de 2023: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h. A bilheteria funciona das 9h às 16h.

Sábados, domingos e feriados (exceto segundas-feiras - fechado para manutenção e expediente administrativo) o atendimento ao público é das 9h30 às 17h30. A bilheteria funciona das 9h30 às 16h30.

Valores dos ingressos

Sabina R$ 20 - Inteira (por visitante)

Sabina + 1 Sessão do Planetário - R$ 30 - Inteira (por visitante)