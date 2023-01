Ezra Miller, o intérprete de Flash, vai assumir culpa em roubo para diminuir pena

12/01/2023 | 14:11



Depois de tantas polêmicas, parece que Ezra Miller deseja colocar a vida nos eixos. De acordo com o site norte-americano Yahoo Entertainment, o intérprete de Flash vai assumir a culpa no roubo ocorrido em 2021, quando invadiu a casa do vizinho e furtou garrafas de uísque. Isso porque, se fizer o acordo com a Justiça, o astro de Hollywood terá a oportunidade de diminuir a pena, que poderia chegar a 20 anos de prisão.

Ainda segundo o veículo, Miller deve pagar a multa de 500 mil dólares, quase três mil reais, e passar um ano em liberdade condicional. Na época do crime, ele negou que teria invadido a mansão, mas mudou de ideia ao ver como a carreira estava em jogo.

O artista é conhecido por viver o super-herói Flash no universo da DC Comics, além do bruxo Credence em Animais Fantásticos.