Shakira lança nova música com supostas indiretas para Gerard Piqué: Sou grande demais para você

12/01/2023 | 14:10



Colecionando ainda mais polêmicas desde o fim do relacionamento com Gerard Piqué, Shakira decidiu jogar um pouco mais de shade e deixar uma pulga atrás da orelha de seus fãs. Em parceria com o DJ argentino Bizarrap, a colombiana lançou uma música no BZRP Music Sessions.

Ao longo da letra, a cantora dá algumas alfinetadas no ex-marido e aborda as notícias que surgiram desde o divórcio entre eles.

Sou grande demais para você, por isso você está com uma garota igual a você, revela uma parte.

Vale lembrar que, segundo o Page Six, Shakira teria descoberto que Piqué e Clara Chia estavam juntos e a estudante teria até visitado a casa do ex-casal enquanto eles ainda estavam casados.

Para o site espanhol Marca, as indiretas ainda não acabaram por aí! No single, a cantora repete várias vezes a palavra Piqué em termos espanhóis como pique [arder, em português] e sal-piqué [respingando]. Ainda na letra, Shakira também falou sobre a diferença de idade entre ela e Clara:

Eu valho duas de 22 [anos de idade]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo.

Vale lembrar que a estudante apontada como affair do ex-jogador é exatos 22 anos mais jovem do que a colombiana.