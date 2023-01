Shopee divulga termos mais buscados na plataforma em 2022

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



12/01/2023 | 13:55



Para saber os itens de maior interesse do público brasileiro, a Shopee realizou um levantamento dos termos mais buscados em 2022. Entre os destaques, “tênis femininos” e “bolsas femininas” foram os mais pesquisados entre todas as faixas etárias, colocando a categoria de Moda em evidência. Além disso, produtos de mercado cresceram em número de busca, com um aumento especial na procura por chocolate, doces, creme de avelã, pasta de amendoim e leite condensado.

Ranking dos termos mais buscados mês a mês

Janeiro: mochila, material escolar e bolsa feminina

Fevereiro: fone de ouvido sem fio, bolsa feminina e mochila

Março: fone de ouvido sem fio, bolsa feminina e tênis feminino

Abril: fone de ouvido sem fio, bolsa feminina e tênis feminino

Maio: bota feminina, tênis feminino e bolsa feminina

Junho: bota e tênis feminino

Julho: tênis e bolsa feminina e vestido

Agosto: tênis e bolsa feminina e vestido

Setembro: tênis e bolsa feminina e vestido

Outubro: tênis feminino, bolsa feminina e sandália

Novembro: árvore de natal, vestido e sandália

Dezembro: vestido, sandália e tênis feminino

Ranking dos termos mais buscados por categoria

Tecnologia: fone de ouvido sem fio, celular e caixa de som

Moda: bolsa feminina, tênis feminino e vestido

Casa & Decoração: papel de parede, tapete e garrafa de água

Beleza: maquiagem, perfume e escova de cabelo

Mercado: chocolate, doces e creme de avelã

Saúde & Bem-estar: vibrador, sex shop e máscara descartável