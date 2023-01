Mercadante anuncia funcionária de carreira para diretoria do BNDES

12/01/2023 | 13:46



O futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou na noite da quarta-feira, 11, que Helena Tenório, funcionária de carreira da instituição de fomento, será a diretora responsável pela área de recursos humanos e operações. Com o anúncio, feito em entrevista à jornalista Míriam Leitão, no canal de TV por assinatura GloboNews, já foram indicados oito membros da futura diretoria. Há ainda uma vaga - pelo estatuto do BNDES, a diretoria é formada pelo presidente e mais nove membros.

Economista, Helena Tenório é funcionária do BNDES desde 1998. Atualmente, é chefe do Departamento de Operações Indiretas e Microcrédito. Em 2018, foi superintendente de Comunicação e Relações Institucionais. Vice-presidente do conselho do Novo Clube de Paris, entidade voltada para desenvolver a agenda da "economia do conhecimento", ela deverá atuar na promoção do aumento da diversidade do corpo de funcionários do BNDES.

Na entrevista à GloboNews, Mercadante demonstrou preocupação com o tema. "Vamos ter, dos nove diretores, quatro mulheres", afirmou. Segundo o futuro presidente, Tenório atuava numa comissão de mulheres dentro do BNDES.

"Agora, quando fui olhar a participação dos negros, é 1,6% (do total de funcionários). Junto com pardos, (sobe para) 4,6%. Não tem, praticamente. E nenhum cargo da alta hierarquia do banco. Não tem um superintendente negro na história do banco. Fiz a primeira reunião da história com os negros. Vamos fazer essa promoção. Vamos fazer um trainee do banco, que é muito valorizado no mercado, só para negros e negras", disse Mercadante, lembrando que não há CEOs negros no setor financeiro. "Vamos ter um concurso com ação afirmativa para aumentar a presença", completou.

A maior parte dos membros da futura diretoria foi anunciada num encontro de Mercadante com empresários em São Paulo, em 21 de dezembro.

São eles: Alexandre Abreu, ex-CEO do banco Original, que também presidiu o Banco do Brasil (BB) entre 2015 e 2016; o economista José Luis Gordon, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii); Natalia Dias, que é CEO do Standard Bank Brasil; Luciana Costa, presidente no Brasil do banco francês de investimentos Natixis; e Luiz Navarro, ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU) entre março e maio de 2016.

Antes desse encontro com empresários, Mercadante já havia confirmado as indicações de dois ex-ministros de gestões petista: Nelson Barbosa e Tereza Campello.

Ainda não há definição sobre quando e onde (se na sede do banco, no Rio, ou em Brasília) será a cerimônia de posse de Mercadante no comando do banco. Na semana passada, na quinta e na sexta-feira, o ex-ministro já deu expediente na sede do BNDES, no Rio. Sua assessoria informou que ele se mudará para o Rio, para trabalhar, prioritariamente, na sede da instituição.