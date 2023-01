Ex-Rouge, Bruna Griphao e Fred: Conheça os participantes do Camarote do BBB 23

12/01/2023 | 13:42



O Big Brother Brasil 2023 começa no dia 16 de janeiro e a Globo está anunciando os brothers e sisters famosos que irão participar desta edição ao longo de toda programação desta quinta-feira, 12.

O Big Day está no comando de Tadeu Schmidt e Ana Clara, que, inclusive, volta para o Rede BBB - Rafa Kalimann ficou de fora do time e não vai mais entrevistar os eliminados no quadro Bate-Papo BBB. Os primeiros participantes da casa que foram anunciados são do time Pipoca, que estavam na Casa de Vidro. O público escolheu Paula, com 60,55%, e Gabriel, com 64,60%, para entrarem no reality.

Veja a lista dos participantes famosos do Camarote do BBB 23

Aline Wirley, cantora e ex-Rouge

Aline Wirley, 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Hoje mora no Rio de Janeiro, é casada e tem um filho. Em 2002, depois de vencer um reality musical, tornou-se uma das integrantes da banda Rouge.

Em 2022, participou da segunda temporada do The Masked Singer Brasil e, recentemente, uma reunião do Rouge mobilizou uma legião de fãs, que lotou os shows da banda. "Eu virei, sou e sempre vou ser uma Rouge", comenta.

Bruna Griphao, atriz

A atriz Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. Em 2012, interpretou a personagem Paloma, de Avenida Brasil. Também integrou o elenco de Malhação Casa Cheia, na pele da roqueira Giovana.

Em 2016, deu vida à órfã Carol em Haja Coração e, em 2018, participou da novela Orgulho e Paixão. Seu trabalho mais recente foi na novela Nos Tempos do Imperador, em 2021. Além da atuação, se arrisca em outros campos da arte: desenha, pinta e canta.

"Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar", diz Bruna, que no programa, pretende se jogar nas festas e manter vivo seu espírito competitivo.

Fred (Camarote)

O paulistano Bruno Carneiro Nunes, conhecido como Fred, tem 33 anos, é jornalista, apresentador e influenciador digital. Está solteiro e tem um filho com a empresária Bianca Andrade, participante do BBB 20.

Tentou carreira no futebol até os 22 anos, mas quando percebeu que não conseguiria se profissionalizar encontrou no jornalismo um meio de continuar próximo do esporte. Em 2015, participou de um concurso e foi escolhido para fazer parte do Desimpedidos. Os integrantes do canal o acharam parecido com Fred, ex-jogador do Fluminense, e o apelidaram como tal.

Pelo canal, já cobriu eventos como Copa do Mundo da FIFA, Copa América, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Jogos Olímpicos Rio 2016 e Florida Cup. Orgulha-se de ter entrevistado Romário e Cristiano Ronaldo.