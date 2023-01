Pirulito 6. São Caetano. Um retorno aos anos 60... ...e os 74 anos de autonomia!

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/01/2023 | 07:30



Narra a jornalista Juliana Bontorim, pelas ondas do DGABC-TV:

Elevado a condição de município independente em 1948, São Caetano recebeu no nome o apêndice “do Sul”, passando a se chamar São Caetano do Sul.

A história do Município é deslumbrante, e pode ser sintetizada nas fotos aqui apresentadas, todas da década de 1960:

1 – A antiga Praça 1º de Maio, na esquina da Rua Manoel Coelho (ao fundo) com a então pacata Avenida Goiás.

2 – Outro trecho da Avenida Goiás, na esquina com a Rua Rio Grande do Sul.

3 – O antigo Cinemax, espaço próximo à Estação Ferroviária hoje ocupado por uma igreja evangélica.

4 – A antiga Matriz do Bairro Fundação, ao redor da qual formou-se a cidade.

5 – E o primeiro Paço Municipal do Grande ABC, cujo prédio foi mantido depois da inauguração do Palácio da Cerâmica, atual gabinete do prefeito.

Estas fotos foram reunidas e tratadas pela Fundação Pró-Memória de São Caetano, exemplo para toda a região.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Pró-Memória de São Caetano

ANOS 60. Praça Primeiro de Maio (na abertura do TBT) e Cine Max: imagens da cidade de São Caetano que ficaram para a história

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 15 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8284

MANCHETE – Aposentados terão reajuste de 141%.

SÃO CAETANO – Chuvas causam estragos na cidade. Ponte é demolida e interdita trecho da Avenidas dos Estados. Enchentes na Vila Prosperidade

Cobertura: Maria Angélica Sales.

RIBEIRÃO PIRES – Prefeito Valdírio Prisco pretende terceirizar serviços e transformar escolas em cooperativas.

CARNAVAL 93 – Em São Bernardo, sambódromo deixa a Vera Cruz e vai para a Avenida Robert Kennedy; em Mauá, desfiles deixam a Capitão João e vão para a Avenida Portugal.

CULTURA & LAZER – Hoje, no Estádio do Morumbi, a primeira noite do Hollywood Rock, em sua quarta edição.

Era 1973.

E meio século se passou...

Sindicato dos Químicos do ABC anunciava a construção de sede própria na Rua Lino Jardim, em Santo André.

Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários adquiria imóvel na Rua 11 de Junho, bairro Casa Branca, para a sua futura sede.

Osvaldo Varoli e sua filha Ivone concluíam o livro “Nós dois e um poema”, a ser lançado ao longo de 1973.

Estava sendo fundado o Clube da Poesia de Santo André.

Solon Sales, o seresteiro da Pauliceia, residiu durante dois anos em Santo André, com casa na Avenida Alberto Benedetti, lembrava Osvaldo Varoli ao divulgar o seu livro de poesias.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 15 de janeiro: Lima Campos (MA), Nova Iguaçu e Paraíba do Sul (RJ), Ouro Velho (PB), Ouro Verde de Minas, Piedade de Caratinga e Unaí (MG), Pilão Arcado (BA) e Veranópolis (RS).

Hoje é feriado no Guarujá (SP) e em várias cidades que têm Santo Amaro como padroeiro.

SANTOS DO DIA

Mauro (Amaro)

Arnaldo Janssen

Francisco Fernandes de Capillas

João Calibita

Macário, padroeiro dos caldeireiros

HOJE

Dia Mundial do Compositor

Dia do Adulto

Em 15 de janeiro de...

1903 – Exonerado, a pedido, o subdelegado de São Bernardo, Manoel Domingues Beber. Em seu lugar foi nomeado o capitão Mario Flaquer.

O presidente do Estado, Bernardino de Campos, recebeu do Ministério do Interior portarias concedendo cartas de naturalizações a vários italianos, entre os quais De Marchi Luigi.

A família Demarchi tinha lote na Linha Galvão Bueno, em São Bernardo, o futuro bairro Demarchi, do frango com polenta.

1908 - Toma posse o novo prefeito de São Bernardo, com abrangência sobre toda a região, Alfredo Luiz Flaquer, ainda chamado de intendente e que renunciaria ao mandato.

Nascia, em Portugal, Antonio Martins da Silva, que se fixaria em Santo André e aqui seria eleito duas vezes vereador, nos anos 50.

1943 - O mecânico e sindicalista Gabriel Barbosa de Moraes chegava a Santo André e conseguia emprego na Laminação Nacional de Metais. Nunca mais deixaria a cidade, sempre atuando junto à classe e integrando, inclusive, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos.

1953 – Planejava-se a construção de dois novos ramais de oleodutos interligando Santos, Cubatão, Paranapiacaba e Utinga.

Construía-se a refinaria de Cubatão e planejava-se a construção da refinaria União, em Capuava.

O primeiro oleoduto entre Santos e São Paulo, cortando o ABC, foi inaugurado em 12 de julho de 1952.

1958 - Mesbla inaugura sua loja em Santo André.

1983 – Prosseguia a greve dos coletores de lixo domiciliar em São Bernardo. Prefeito Tito Costa informava que só ouviria os grevistas na segunda-feira. Desolados, com suas roupas de trabalho, os lixeiros aguardavam o prefeito em seu gabinete.