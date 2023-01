Após assédio sofrido pela filha, Dudu Nobre pede privacidade nas investigações

12/01/2023 | 13:10



A filha de Dudu Nobre, Olivia, sofreu abuso sexual durante uma festa que estava participando no Rio de Janeiro. Depois de ter revelado o caso ao público, o cantor pediu privacidade para a herdeira e para a investigação que está rolando junto à polícia.

Porém, parece que algumas pessoas não estão respeitando o pedido do artista e decidiram dar entrevistas para falar sobre o caso sem a autorização prévia da família. Nas redes sociais na última quarta-feira, dia 11, Dudu compartilhou uma longa mensagem reforçando o pedido para o público:

Durante minha carreira musical, já passei por inúmeras situações em que minha postura como pai foi exposta e discutida sem o meu consentimento. Eu sempre relevei e procurei manter o foco da minha vida pública em minha carreira como músico, cantor e compositor. Eu, até o dia de hoje, me mantive calado diante de todas as mentiras e calúnias que li sobre mim. Mas ontem, enquanto minha filha estava depondo, fui surpreendido com a notícia de que haviam pessoas concedendo entrevistas ao vivo e falando sobre assuntos que deveriam correr em sigilo. Como pai, foi a maior tristeza que já senti por não protegê-la de tamanha invasão de privacidade.

Deixando o lado paizão falar mais alto, o cantor fez um apelo aos seguidores:

Estou do lado da minha família para tudo que eles precisarem e não preciso expor aqui o tamanho da minha dor. Preciso estar forte para apoiar minha filha e defendê-la de tudo que puder magoá-la. Então, por isso, venho pedir mais uma vez que respeitem a nossa dor dela. Não compartilhem nada que a exponha, por favor.

Vale lembrar que o caso foi contado por Adriana Bombom nas redes sociais, onde ela se declarou para a filha e expôs que estaria sempre ao lado dela durante o difícil momento.