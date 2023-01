Samuel L. Jackson tem briga feia com esposa e abandona evento em homenagem aos dois

12/01/2023 | 13:10



Samuel L. Jackson acabou se envolvendo em uma polêmica daquelas. Segundo o site Page Six, o ator deixou um evento no qual seria homenageado junto com a esposa, a atriz e diretora LaTanya Richardson, após uma briga feia entre os dois. De acordo com fontes do veículo, o casal chegou junto à festa do Theatre Communications Group, que rolou em Nova York, nos Estados Unidos. Eles chegaram a posar sorridentes para os fotógrafos que cobriram o red carpet, mas, pouco tempo depois, no próprio espaço destinado à imprensa, teve início a discussão. Jackson chegou a entrar no evento, mas ficou pouco tempo. LaTanya recebeu sozinha a homenagem.

Eles aparentemente já estavam brigando quando chegaram. Eles posaram para fotos juntos e aí depois retomaram a briga, disse uma fonte, que ainda contou que Samuel estava irritado.

Os assessores pessoais do casal não responderam aos questionamentos da imprensa internacional sobre a briga. Já um representante do local disse que o ator só tinha planos de ficar por um breve período no evento e que ele e a esposa já haviam avisado que apenas ela receberia a homenagem, que é um reconhecimento pelos mais 300 mil dólares, mais de um milhão e meio de reais, angariado por eles para a manutenção do Theatre Communications Group ao longo dos últimos anos.

Lembrando que Jackson e LaTanya Richardson estão casados desde 1980 e os dois são pais de Zoe, nascida em 1982.