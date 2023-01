Dirigente do Fed prevê expansão modesta do PIB dos EUA, mas sem recessão

12/01/2023 | 12:56



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker, destaca que prevê que o crescimento do Produto Interno Bruno (PIB) deverá ser modesto, mas que não prevê uma recessão. Segundo ele, "há poucas evidências de uma grande desaceleração no mercado de trabalho", mas que há sinais de desaceleração em partes mais sensíveis aos juros, como a habitação.

O dirigente, que discursou no evento "Previsão Econômica da Câmara de Comércio 2023", na Pensilvânia, previu que o crescimento do PIB deverá ser de cerca de 1% em 2023, e de 2% em 2024 e em 2025.

Já o desemprego será de cerca de 4,5% em 2023,e de 4% em 2024 e 2025.

"Nosso objetivo é desacelerar a economia modestamente e alinhar demanda com oferta. O Fed não pode resolver problemas na cadeia de suprimentos ou escassez de trabalhadores, mas podemos afetar a demanda tornando mais caro pedir dinheiro emprestado", destacou o dirigente.