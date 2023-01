Pirulito 5. Rolando Boldrin. Um filme em Paranapiacaba. E o triste adeus...

Ademir Medici

Marca importante da história de Rolando Boldrin está perpetuada no Distrito de Paranapiacaba, em Santo André, onde foi uma das estrelas do filme “Doramundo”, dirigido por João Batista de Andrade e premiado como o melhor filme de 1978.

Rolando Boldrin faz o papel do maquinista, estrelando ao lado de Antônio Fagundes e Irene Ravache.

Já no final de “Doramundo”, as cenas são rodadas no campo do Serrano, no fundo de Paranapiacaba.

Os jogadores entrando no gramado, bandeiras, fogos, a pequena arquibancada de madeira lotada, o time posado, moças e rapazes nas cerquinhas em torno do campo, novamente a arquibancada, o pontapé inicial e cenas de um jogo de futebol.

Neste estádio de futebol, hoje o mais antigo do Brasil, com mais de 100 anos de história, Rolando Boldrin esteve presente. A Prefeitura de Santo André recupera o campo. E quando ele for reinaugurado, as cenas de “Doramundo” brotarão uma vez mais, como se fosse hojeCrédito das fotos 1 e 2 – Projeto Memória; DGABC-TV

CLÁSSICO. Cartaz e cena do filme Doramundo: estrelando, Rolando Boldrin

NAS ONDAS DO RÁDIO

Goiá.

O retratista do campo.

Aquelas tardes morenas...

Texto: Milton Parron

A música sertaneja autêntica, cheirando a capim umedecido pelo orvalho das madrugadas, sumiu naquele horizonte que é imposto pela idade a cada um de todos nós. Raros são os compositores atuais desse gênero de música, que nos transportam para as coisas simples da vida lá na roça. O que será que aconteceu?

Acabou a inspiração, os costumes são outros e já não merecem ser contados de forma poética e musical, ou os interesses comerciais é que estão impondo barreiras?

O programa “Memória” deste fim de semana focaliza um dos grandes retratistas da vida no campo, Gerson Coutinho da Silva, autor de centenas de músicas, algumas verdadeiros hinos.

Sua bagagem remete à maioria de quem as ouve, aos tempos de infância, adolescência e os primeiros amores. Ele próprio, Gerson Coutinho, nascido em 1935 e falecido em 1981, recordará a mineira Coromandel onde nasceu e onde escreveu suas primeiras músicas

Várias destas canções serão interpretadas por artistas diversos, entre elas, “Saudade de Minha Terra”, “Aurora do Mundo” e “Tardes Morenas de Mato Grosso”.

Em 1955 ele foi contratado pela Rádio Bandeirantes onde participava da apresentação dos programas “Na Serra da Mantiqueira” e “Brasil Caboclo”, ao lado do Capitão Barduíno e Comendador Biguá.

Gerson Coutinho da Silva, nem é preciso dizer, teve o nome de batismo ofuscado pelo nome artístico como é conhecido nacionalmente: Goiá.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Nossa música de raízes. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol; amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, dia 30, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

GOIÁ. Centenas de canções compostas e gravadas, com história agora recuperada por Milton Parron

Arquivo de Memórias Musicais

Roberto Carlos: um rei em sua casa. Perguntas feitas ao astro em 1977 e por ele respondidas.

Uma nova série da música internacional dos anos 60.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 14 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8283

MANCHETE – Metanol causa quarta morte na região.

Vítima tinha 35 anos e estava internada na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa, em Santo André.

FERROVIA – Pane no sistema elétrico dos trens provoca atrasos, tumultos e a morte de um menino na Estação de Santo André

CULTURA & LAZER – Sem dinheiro, Sociedade Filarmônica de São Caetano pode acabar, e com a ela a sua orquestra, do maestro Paulo Rydlewski.

NOTA – Maestro Paulo Ridlewski marcou época no Grande ABC. Foi agraciado com os títulos de Cidadão de São Caetano e de imortal pela revista LivreMercado.

Regente, compositor, arranjador e produtor musical, fundou cinco orquestras profissionais no Brasil.

Atualmente é diretor artístico e musical dos projetos “Orquestra Filarmônica de Paraisópolis” e da Orquestra Filarmônica Professor José Storópoli (Uninove).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Miguelópolis, elevado a município em 1845, quando se separa de Igarapava, na região de Franca.

E mais: Bom Retiro (SC), Cruz (CE), Paço do Lumiar (MA), Porto Alegre do Tocantins (TO) e Simolândia (GO).

SANTOS DO DIA

Pedro Donders. Holandês (1809-1887).

Félix de Nola. Viveu no século III.

HOJE

Dia do Treinador de Futebol e Dia Nacional do Enfermo.

Em 14 de janeiro de...

1903 – Anúncio: Máquinas americanas para o cultivo de batatas. Funcionando em São Bernardo e Tatuí pelos adiantados agricultores Abílio Soares e Manoel Guedes. Único agente importador: F. Fupton.

1918 - S.A. Indústrias Votorantim, com sede na Rua 15 de Novembro, 317, em São Paulo, adquiria terrenos em São Caetano quando da massa falida do Banco União, de São Paulo. Ali seria loteada a Vila Barcelona.

Fonte: processo PMSA 46/43.

1983 – Coletores de lixo de São Bernardo entram em greve contra a transferência dos serviços para a iniciativa privada