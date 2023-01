Teste de vacina contra chikungunya busca voluntários; veja como se inscrever

Bianca Bellucci

12/01/2023 | 11:55



O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo (SP), está em busca de voluntários para teste de vacina contra chikungunya. Aberta desde o ano passado, a pesquisa precisa recrutar, em nove cidades do País, 750 jovens entre 12 e 17 anos. Porém, até o momento, apenas 24 pessoas se candidataram.

A importância da vacina

A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, também responsável pela dengue. A doença pode causar desde sintomas leves, como febre e manchas pelo corpo, até complicações, a exemplo de meningite, cardiopatias, dores musculares e nas articulações e até a morte.

Até novembro de 2022, o País notificou 169 mil casos suspeitos – alta de 81% em relação ao ano anterior. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 85 brasileiros morreram em decorrência de complicações da chikungunya.

A vacina é considerada uma estratégia eficaz no combate à doença. Após os testes, que visam analisar a resposta vacinal, será submetida à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Caso aceita, pode ser incorporada ao Programa Nacional de Imunizações.

É válido destacar que o imunizante já passou pela Fase 3 nos Estados Unidos. Com 4.115 voluntários, dados preliminares apontaram 96% de eficácia. O estudo é uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Valneva Áustria GmbH. Além do Emílio Ribas, outros seis centros participam no Brasil.

Conheça o processo

Por padrão, a Fase 3 dos testes de uma vacina aplica o imunizante em parte dos voluntários. A outra metade recebe placebo. A divisão dos grupos se dá por sorteio e é mantida em sigilo, para não influenciar os resultados.

Podem fazer parte da pesquisa jovens que tenham ou não contraído a chikungunya anteriormente. Pessoas que fazem terapias imunossupressoras, gestantes e lactantes não estão aptas a participar desta etapa.

Por serem menores de idade, os voluntários precisam da autorização de seus responsáveis legais. Na sequência, passarão por uma triagem clínica com base no histórico médico. Serão realizados exame físico e testes laboratoriais.

Após receber a dose, os jovens serão monitorados online pela equipe do Emílio Ribas por 15 meses. Serão necessárias apenas seis visitas presenciais para acompanhamento médico.

Como se inscrever

Os jovens interessados em fazer parte do teste de vacina contra chikungunya devem preencher este formulário digital. A primeira visita é presencial. A Unidade de Pesquisa do Emílio Ribas funciona de segunda à sexta, das 8h às 17h. O agendamento, por sua vez, é flexível, para atender os horários mais convenientes aos participantes.