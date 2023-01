Obituário - 13 de janeiro de 2023

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Maria Apparecida Stevanato, 95. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis

Antonio Rossi, 91. Natural de Palmital (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Joanna Bienia, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edith Rodrigues de Lacerda, 86. Natural de Ipanema (MG). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Elza Gregório Honorato, 80. Natural de Ipuã (SP). Residia no Centreville, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Gomes Ferreira, 79. Natural de Quebrangulo (AL). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Laurentino, 79. Natural de Dourado (SP). Residia no Jardim Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvia da Silva Fernandes, 78. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nilton Miguel Luís, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucineide Guedes de Andrade, 58. Natural de Santa Cruz (RN). Residia no Alto da Mooca, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

SÃO BERNARDO

Francisca Pereira da Silva, 94. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Jardim Olinda, em São Paulo, Capital. Dia 7, em São Bernardo. Jardim da Paz, em Embu das Artes (SP).

Ruilda Dal Bem Barbo, 89. Natural de Cravinhos (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Nuno Maria de Carvalho, 88. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Graciliano Alves da Silva, 71. Natural de Juazeiro (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Antonio Bugada Stoppa, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Flávia de Deus, 70. Natural de São Bernardo. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

João Bosco Marques de Carvalho, 60. Natural de Caculé (BA). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Alirio de Oliveira Cavalcanti, 53. Natural de Esperança (PB). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Cátia Regina Serrano, 47. Natural de São Caetano. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Girlei Ribeiro Santa Bárbara, 44. Natural de Boa Nova (BA). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Enzo Luiz Neri Santos de Lima, 19. Natural de Joaíma (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Shirley Farina, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 7. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Gerson Gusmão, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

Deise Maria Sanches, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Felix José de Oliveira, 72. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Lúcia Elena de Oliveira, 68. Natural de Centenário do Sul (PR). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 7, em São Bernardo. Parque das Indaías, em Indaiatuba (SP).

Valdecio Rodrigues da Silva, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Shirlene Aparecida Malaquias, 56. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes Guimarães Reis, 75. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.