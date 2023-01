ViX Esportes: canal gratuito traz conteúdos dedicados ao futebol

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



12/01/2023



Para os aficionados por futebol, o serviço de streaming gratuito ViX apresenta o canal ViX Esportes com produções dedicadas aos times brasileiros, como Flamengo, Palmeiras e São Paulo. “São conteúdos de grandes torcidas, produzidos por mídias independentes, que trazem um olhar diferente para a cobertura dos principais campeonatos nacionais”, comenta Fábio Castaldo, diretor comercial da ViX e responsável pelas parcerias. “Nosso esforço é para fechar com a maior quantidade de clubes de todas as regiões do país”, complementa.

Entre os conteúdos que já podem ser conferidos na plataforma, estão “Arquibancada Tricolor”, do São Paulo Futebol Clube, “Nosso Palestra”, do Palmeiras, e “Coluna do Fla”, do Flamengo.

Todo o conteúdo do ViX Esportes pode ser acessado de forma gratuita, sem a necessidade de criar uma conta. Basta baixar o aplicativo no seu dispositivo favorito (celular e aparelho de TV conectada), escolher o título e apertar o play. A plataforma também pode ser logada via site.

“Estamos animados com os novos conteúdos e com as possíveis parcerias com os demais clubes, já que começamos o ano com a Copinha (campeonato de abrangência nacional) e o Paulistão, que prometem agitar as torcidas”, finaliza Fábio.