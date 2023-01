Carole Cook, de Gatinhas & Gatões, morre aos 98 anos de idade

12/01/2023 | 10:11



O mundo do cinema está triste. Isso porque Carole Cook, atriz conhecida por The Lucy Show e Gatinhas & Gatões, morreu na última quarta-feira, dia 11, aos 98 anos de idade. O fato ocorreu três dias antes do aniversário da estrela.

Sua morte foi anunciada pelo marido Tom Troupe ao Deadline e a causa seria uma insuficiência cardíaca.

A atriz nasceu em Abilene, no Texas, tendo sua estreia na Broadway em 1954 . Depois de se mudar para Los Angeles, ela fez participações especiais em sitcoms como The Lucy Show e Here's Lucy. Mas a atriz ficou realmente conhecida por interpretar a avó da personagem de Molly Ringwald em Gatinhas e Gatões, de 1984, e na animação Nem que a Vaca Tussa, quando deu voz à fazendeira Pearl.

Na Broadway, fez aparições no palco em produções de Call Me Madam, Pal Joey, e The Lion in Winter, este último entre os shows co-estrelado pelo marido.

Força para a família!