Hospital Veterinário de Santo André está com 65% das obras concluídas

Da Redação



12/01/2023 | 09:05



O Hospital Veterinário Municipal de Santo André está cada vez mais perto de ser entregue. Isso porque a construção alcançou 65% de obras concluídas e em breve atenderá os animais de estimação da cidade, inclusive, pets de tutores de baixa renda ou vítimas de maus-tratos. A unidade está sendo construída no Parque Central, ao lado da Sabina.

Em vistoria na tarde de ontem (11), o prefeito Paulo Serra (PSDB) acompanhou a evolução das obras, previstas para serem finalizadas em maio. Também acompanharam a visita a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Serra, o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti, o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli, além do secretário de Saúde, Gilvan Junior.

“Esta á uma importante vistoria no que vai ser nosso Hospital Veterinário. As obras estão em ritmo acelerado e a gente entrega (o equipamento) no primeiro semestre deste ano. A causa animal é uma política pública importante que a gente introduziu na nossa cidade”, exaltou o prefeito Paulo Serra. “Trabalho muito importante para o cuidado dos animais da cidade de Santo André, reafirmando o compromisso que a gente celebra desde 2017 com os Pet Parques, o Moeda Pet e agora coroando tudo isso com o Hospital Veterinário, trazendo mais qualidade de vida para todos os pets”, endossou Ana Carolina Serra (Cidadania), presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André e deputada estadual eleita.

Serão 700 metros quadrados distribuídos em dois andares das mais variadas estruturas voltadas ao atendimento e ao bem-estar dos animais de estimação. Estão previstas duas salas cirúrgicas, cinco consultórios, salas de pré e pós-cirúrgico, salas de internação e de observação, sala de diagnóstico por imagem, além de recepção, espera e centro de adoção.

Também estão previstos um solarium para cães e gatos, área administrativa, copa e laboratório. O projeto contempla ainda salas de coleta e esterilização.

O investimento total é de R$ 2,8 milhões. Após a finalização da obra, a responsabilidade pela gestão do equipamento será da Secretaria de Meio Ambiente.