Instagram: veja como visualizar Stories de forma anônima

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/01/2023 | 08:55



Apesar de ainda não existir uma função nativa, os usuários do Instagram que querem visualizar Stories de forma anônima podem realizar a ação com ajuda de ferramentas de terceiros. Uma delas é o StoriesIG. Sem necessidade de instalação ou login, o site oferece não só as publicações temporárias, mas também destaques, posts, IGTV e Reels – e é possível fazer o download de tudo. A plataforma, no entanto, só funciona com perfis abertos.

A seguir, o 33Giga ensina como usar o site para visualizar Stories de forma anônima. O tutorial foi realizado via PC e celular. Em ambos os casos, o StoriesIG não registrou o acesso.

1. Abra seu navegador favorito no computador, celular ou tablet. Em seguida, acesse o site StoriesIG.

2. Digite o nome do usuário (não precisa colocar @) ou cole o endereço de perfil no campo dedicado. Depois, clique em “Search”.

3. Após alguns segundos – e até mesmo a aparição de uma propaganda –, será possível ver os Stories que ainda estão disponíveis na conta do usuário. Agora, basta dar um toque naquele que você deseja visualizar de forma anônima.