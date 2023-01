Star Wars: 5 curiosidades sobre os icônicos sabres de luz

Da Redação

Do 33Giga



12/01/2023 | 08:55



Em 1977, o primeiro filme da saga Star Wars – Episódio IV: Uma Nova Esperança – apresentou para o mundo um dos objetos mais icônicos do universo nerd: os sabres de luz. Trata-se de uma arma que pode cortar a maioria das coisas, protege contra tiros e ainda faz um barulhinho para lá de legal. Usada por cavaleiros Jedi e guerreiros Sith, esse artefato guarda uma série de curiosidades tanto em relação à produção da franquia quanto à trama em si. Conheça algumas delas.

Baixo orçamento

O primeiro episódio de Star Wars teve um orçamento bastante reduzido. Tanto é que o diretor George Lucas precisou construir o set de filmagem, incluindo os sabres de luz, a partir de lixo tecnológico. Os cabos dos modelos usados pelos personagens Darth Vader e Obi-Wan Kenobi eram, respectivamente, feitos de flashes de uma câmera Graflex dos anos 1940 e peças de motor de um Rolls-Royce.

A solução encontrada por Lucas, no entanto, acabou se tornando uma característica da saga. Nos longas-metragens seguintes, mesmo com o orçamento mais robusto, os produtores continuarem procurando inspiração no lixo. O comunicador usado por Qui-Gon Jinn em Star Wars – Episódio I: A Ameaça Fantasma, por exemplo, era, na verdade, um barbeador feminino do modelo Gillette Sensor Excel.

Dilema das cores

Na ideia original, os sabres de luz deveriam ser brancos. Isso porque George Lucas não queria utilizar computação gráfica no objeto. A visualização, entretanto, não ficou boa nas telonas. Por isso, foram acrescentadas cores.

O diretor aproveitou a mudança para dar mais profundidade ao objeto. A história diz que cada sabre de luz é composto por um cristal batizado de Kyber, que são sensíveis à Força e escolhem seus mestres. Por padrão, eles não têm coloração, mas ganham uma tonalidade ao se conectar com seu jovem Jedi.

Os sabres de luz dos guerreiros Sith, por sua vez, ganham o tom vermelho porque, geralmente, o cristal é roubado e dominado com a Força. A tentativa de resistência faz com que o Kyber “sangre”.

Criados pelo Lado Negro

Os primeiros protótipos da arma foram criados pelos Sith. Chamados de sabres de força, concentravam a energia do Lado Negro e serviam como extensão do poder dos guerreiros. Por conta disso, o simples ato de tocar no objeto poderia levar um Jedi para a face sombria.

Na tentativa de ter uma arma igualmente poderosa – e que fosse incapaz de realizar a conversão para o Lado Negro –, os Jedis criaram os sabres de luz a partir de cristais Kyber.

Não cortam tudo

Ao contrário do que boa parte das pessoas pensam, existem materiais resistentes aos sabres de luz. Um dos mais conhecido é o cortosis. Mineral extremamente raro dentro da franquia, pode desativar temporariamente a arma Jedi. Por isso, tende a ser aproveitado em armaduras dos rivais, como as dos Shadowtroopers. Ainda assim, a proteção pode ser quebrada caso seja atingida repetidas vezes pela Força.

Outro que merece destaque é o beskar, também conhecido como aço mandaloriano. Como apenas os ferreiros de Mandalore conheciam a fundo os segredos para fundir o minério, o Império decidiu invadir e destruir o planeta, além de transformar toda a liga em barras. Isso fez com que também se tornasse um material raro.

Sabres de luz à venda

A loja brasileira Sabre de Luz vende réplicas realistas do objeto. As armas são feitas com tubo de policarbonato, que, ao bater em qualquer superfície, emitem o som tão característico. Também são iluminados com LED RGB capaz de produzir 12 tonalidades diferentes de luz. O cabo, por sua vez, é confeccionado em alumínio.

Os sabres de luz da marca podem ser usados como decoração e também em batalhas, uma vez que esse tipo de combate já é um esporte oficialmente reconhecido que mistura artes marciais à tecnologia moderna.

É possível escolher entre mais de 20 modelos e o frete é grátis para todo o Brasil. O e-commerce ainda oferece acessórios para proteger e personalizar os sabres de luz.