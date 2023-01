Marina Silva nomeia presidentes interinos do Ibama e ICMBio

12/01/2023 | 08:46



A ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas (MMA), Marina Silva, nomeou nesta quinta-feira, 12, os presidentes do Ibama e do Instituto Chico Mendes (ICMBio), que atuarão, por enquanto, de forma interina.

No Ibama, o comando passa a ser feito pelo servidor e analista ambiental Jair Schmitt. Há 21 anos no Ibama, Schmitt já foi coordenador geral de fiscalização ambiental. No MMA, atuou como diretor de combate ao desmatamento e florestas entre 2017 e 2019.

Jair Schmitt tem conhecimento técnico de todas as áreas do Ibama. Fez doutorado em Desenvolvimento Sustentável, Política e Gestão pela Universidade de Brasília e tem mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo.

No ICMBio, quem assume o comando interinamente é Marcelo Marcelino de Oliveira. Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, Oliveira é mestre em Gestão e Políticas Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco.

Analista Ambiental do ICMBio, Oliveira foi chefe de unidade conservação federal, coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiro e presidente substituto do ICMBio.

A nomeação definitiva dos presidentes do Ibama e ICMBio ainda espera um sinal verde da Casa Civil da Presidência da República. Marina Silva já conversou sobre o tema com ministro Rui Costa e aguarda o sinal da pasta. Com as nomeações publicadas hoje, a ministra garante o andamento dos órgãos ambientais.