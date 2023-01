Botafogo anuncia contratação do zagueiro equatoriano Luis Segovia

11/01/2023 | 21:07



O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do zagueiro equatoriano Luis Segovia, que chega ao clube de forma definitiva, com contrato válido até o final de 2025. O defensor tem 25 anos e estava no Independiente Del Valle, do Equador, time que defendeu nas últimas quatro temporadas e pelo qual foi bicampeão da Copa Sul-Americana, em 2019 e 2022.

Além da passagem pelo Del Valle, Segovia jogou apenas pelo El Nacional, outro time equatoriano, portanto a experiência no Botafogo será a primeira dele fora do país natal. Ele já está treinando com o restante dos companheiros botafoguenses sob o comando do técnico Luís Castro e será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa marcada para as 15 horas desta quinta-feira.

Como o contrato do zagueiro com o Independiente Del Valle se encerrou no final da temporada passada, o Botafogo não teve gastos de transferência para finalizar a negociação e tratou apenas com os representantes do atleta. Já havia um pré-acordo entre as partes firmado no meio do ano passado.

Segovia é o segundo reforço anunciado pelo clube botafoguense para a temporada 2023. Na terça-feira, foi realizada a apresentação o meio-campista Marlon Freitas, que defendeu o Atlético-GO nas últimas três temporadas.

O primeiro jogo oficial do Botafogo no ano será neste domingo, contra o Audax, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Inicialmente, o jogo seria disputado em Volta Redonda, mas a Ferj confirmou o Engenhão como palco da partida. A diretoria planeja fazer reformas no gramado do estádio.