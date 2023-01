Márcio França escolhe Fabrizio Pierdomenico como secretário de Portos

11/01/2023 | 21:01



O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), revelou a jornalistas dois nomes escolhidos para compor o segundo escalão de sua pasta: de Fabrizio Pierdomenico, que cuidará da secretaria de Portos, e de Roberto Gusmão para ser o secretário-executivo do ministério. Pierdomenico já atuou na autoridade portuária de Santos como diretor nos primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também nos governos petistas foi Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Portuário.

França ponderou, contudo, que as nomeações ainda não estão oficializadas. "É a pessoa que estamos indicando", disse França.

Já Roberto Gusmão, engenheiro, foi secretário de infraestrutura do Recife durante as gestões do PSB em Pernambuco. Em fevereiro de 2021, ele assumiu o cargo de presidente do Complexo de Suape (PE).