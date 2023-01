Rui Costa sobre privatização do Porto de Santos: 'Não há dogmas'

11/01/2023 | 20:55



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira, 11, que "não há dogmas" sobre a privatização do Porto de Santos. Durante solenidade no Palácio do Planalto, Costa disse que o governo vai fazer a melhor modelagem possível para os portos do País e analisar cada caso.

Mais cedo, após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou ao Broadcast com exclusividade que o petista não fechou as portas sobre o projeto de privatização do Porto de Santos, que foi desenhado durante sua gestão como ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro. De acordo com Tarcísio, Lula também disse não estar "preso a dogmas".

"O que ele disse é o que nós estamos dizendo: não tem dogmas. Nós vamos para cada projeto, para cada situação desenhar a melhor modelagem possível, é isso que vamos fazer juntos. Chega de dogmas, posições presas", confirmou Rui Costa, sobre a reunião entre Lula e Tarcísio. "O Lula quer investimento. E nós vamos buscar o melhor modelo para cada investimento", emendou.

O ministro da Casa Civil disse que o objetivo do governo é modernizar os portos, melhorar o comércio internacional e reduzir custos de transporte e de logística. Com isso, segundo ele, o País se tornará mais competitivo.

"A melhor modelagem de atrair investimentos privados. O termo, se é privatização, se é concessão, se é PPP, nós vamos identificar para cada projeto. O que interessa, ao fim e ao cabo, é atrair investimento público e privado para a infraestrutura do País. Não queremos ficar presos a um só modelo", declarou Costa.