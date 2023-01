Com um a mais, Milan cai na Copa da Itália ao perder do Torino na prorrogação

11/01/2023 | 19:43



O Milan está fora da Copa da Itália. A equipe caiu no San Siro, em Milão, com derrota por 1 a 0 para o Torino, na prorrogação, nesta quarta-feira, após 0 a 0 no tempo normal. Os jogadores da equipe visitante fizeram uma enorme festa ao apito final pelo poder de superação, pois jogaram mais de 50 minutos com um jogador a menos, e estão nas quartas de final.

Em contrapartida, a tristeza dos jogadores do Milan refletiu o tamanho do vexame da equipe. Em casa, favorito, e com apoio da torcida, não conseguiu anotar nenhuma vez mesmo finalizando 32 bolas contra o gol de um rival apenas na defensiva.

Um dia após ver a rival Internazionale precisar da prorrogação para eliminar o Parma, de virada, por 2 a 1, no mesmo palco desta quarta-feira, o Milan não queria repetir o sufoco e prometia atacar o Torino desde o início.

Mas a postura defensiva dos visitantes no San Siro acabou atrapalhando os planos do técnico Stefano Pioli, que viu seus atacantes reservas sofrerem diante do goleiro Vanja Milinkovic-Savic.

Sem saída, o treinador precisou apelar pelas entradas de Rafael Leão, Júnior Messias e Giroud na segunda parte da etapa final. Reforçado, o Milan ainda viu Djidji ser expulso aos 25 minutos.

Com um a mais e seu poderio ofensivo fresco em campo, a torcida inflamou, confiante no gol da classificação. A retranca que já era grande pelos visitantes, aumentou ainda mais com um homem a menos e o 0 a 0 foi garantido no tempo normal. Pelo segundo dia seguido, prorrogação em Milão.

Com a equipe toda no ataque, o Milan deixou precioso espaço para o Torino encaixar um contra-ataque mortal no segundo tempo da prorrogação com apostas do técnico Ivan Juric justamente para o tempo extra. Após somente três minutos em campo, Bayeye recebeu livre na direita, avançou e cruzou para Adopo, que deixou toda a marcação para trás em velocidade e apareceu livre para superar o goleiro Tatarusanu, restando somente seis minutos para o fim e derrubando o favorito Milan.