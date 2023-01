Com reservas, City perde e é eliminado pelo Southampton na Copa da Liga Inglesa

11/01/2023 | 19:03



Pep Guardiola não pregou respeito ao Southampton à toa na véspera do confronto desta quarta-feira. Quando o assunto é Copa da Liga Inglesa, os rivais costumam levar a melhor sobre seu Manchester City. Até então, eram seis embates e somente uma vitória do time. Com a derrota por 2 a 0 no St. Mary's Stadium, com escalação reserva, o retrospecto piora e o técnico amarga sua primeira grande decepção na temporada. A queda das quartas de final ainda o impede de ser o maior vencedor da competição.

Depois de conquistar quatro títulos seguidos da Copa da Liga Inglesa entre 2018 e 2021, o City já vinha de eliminação precoce na edição passada, diante do West Ham, e Guardiola pregava maior respeito ao oponente para evitar nova zebra. Mas com a sequência de jogos e o clássico com o rival Manchester United no sábado, pelo Campeonato Inglês, ele se viu sem alternativas senão descansar os titulares.

Apesar disso, o treinador sabia que os encontros recentes davam esperança ao torcedor. Afinal de contas, o time vinha de seis confrontos sem derrota contra o Southampton, com quatro vitórias e as duas últimas por goleada. Os 4 a 0 e 4 a 1 de 2022 transmitiam confiança de um novo resultado positivo.

Bastou a bola rolar, porém, para o desentrosamento se fazer presente e o City ser completamente dominado. Foram necessários somente 28 minutos para os donos da casa anotarem os gols e garantirem a vantagem tranquila rumo à classificação.

O brasileiro naturalizado sérvio Lyanco deu início à jogada que abriu o marcador no St. Mary's Stadium. A revelação do São Paulo avançou pela direita e cruzou para Mara bater de primeira, sem chances ao goleiro Ortega, substituto de Éderson. Seis minutos mais tarde, aos 28, Djenepo avançou pelo meio e bateu por cobertura, fazendo um belo gol.

Campeão do mundo, o argentino Julian Álvarez desperdiçou boa chance para diminuir a desvantagem, em raro ataque do City. Vendo sua equipe dominada, Guardiola ainda apelou para alguns titulares. De Bruyne, Haaland, Aké, Akanji e Rodri entraram após o intervalo em tentativa de uma reação. Mas o City não conseguiu superar a forte parede defensiva do Southampton e agora volta as atenções ao Campeonato Inglês - tem United e Tottenham em sequência - e a Copa da Inglaterra - enfrenta o Arsenal - antes de disputar as oitavas da Liga dos Campeões com o RB Leipzig.

O Nottingham Forest, com Gustavo Scarpa e Renan Lodi desde o início, precisou dos pênaltis para eliminar o Wolverhampton de Matheus Cunha e ir às semifinais. Depois de 1 a 1 no tempo normal, venceu por 4 a 3. O ex-palmeirense, escalado como centroavante, foi substituído antes do fim e não participou dos tiros livres.

Boly abriu o marcador no tempo normal para os mandantes e Jiménez empatou para o Wolverhampton após assistência de Matheus Cunha, que também deixou o seu nas penalidades. Mas Neves e Hodge desperdiçaram e a equipe acabou vendo o Nottingham fazer a festa.