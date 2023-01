Idoso de 72 anos é sequestrado na zona leste de SP; suspeito é preso pela PM

11/01/2023 | 18:08



Um idoso de 72 anos foi vítima de um sequestro-relâmpago no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Ele foi libertado nesta terça-feira, 10, após ter sido agredido para passar suas senhas bancárias aos criminosos. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por suspeita de envolvimento no crime.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), policiais militares estavam em patrulhamento quando foram informados que um veículo Citroen/C4 Cactus que estava circulando pela Avenida Marechal Tito, na zona leste, era roubado e estaria com uma vítima de sequestro.

Os agentes realizaram, então, a abordagem do veículo e observaram que ele estava ocupado somente com o motorista. Questionado pelos policiais, o condutor informou que pegou o carro emprestado de um amigo e não sabia a origem.

Após levantar as informações pela placa do carro, os policiais entraram em contato com a dona do veículo, uma mulher de 57 anos, e ela afirmou que seu marido estava desaparecido. Disse ainda que havia recebido uma ligação mais cedo, de um número desconhecido, solicitando o valor de R$ 10 mil para o libertarem.

Segundo a SSP, a vítima foi libertada após ser agredida para fornecer suas senhas bancárias aos criminosos. Não foi informado quanto tempo o idoso permaneceu em cativeiro. O veículo foi recuperado e devolvido às vítimas. A ocorrência foi registrada no 50° Distrito Policial (Itaim Paulista) e as investigações prosseguem para localizar mais suspeitos.

Outro caso

Na manhã desta terça, um caminhão de carga foi abandonado na Marginal do Pinheiros, zona sul paulistana, após um motorista e seu ajudante serem sequestrados por uma quadrilha. A abordagem ocorreu na madrugada do mesmo dia na Avenida Octalles Marcondes Ferreira, no bairro Campo Grande, na zona sul. As vítimas foram libertadas horas depois em uma estação de trem.