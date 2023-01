PM 'mira' roubos e furtos durante operação no Grande ABC

Pamela Cadamuro



11/01/2023 | 17:58



A PM (Polícia Militar) iniciou, nesta quarta-feira (11), um "esquema de guerra" para combater a criminalidade nas sete cidades do Grande ABC. Com policiais e viaturas em pontos estratégicos, a ideia é evitar crimes de todos os tipos, principalmente roubos e furtos.

Em Santo André, a "Operação Impacto" mira nos ladrões de veículos e de pedestres. Até novembro do ano passado, último dado divulgado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) até agora, mais de 6.500 roubos foram registrados na cidade, além de 8.500 furtos.

De acordo com o capitão Márcio Fernando Milan, do 10º Batalhão de Polícia Militar, as denúncias são fundamentais para este tipo de iniciativa. "As informações servem tanto para subsidiar as viaturas que estão nas ruas quanto no planejamento das operações, para termos ações mais efetivas e dar respostas mais incisivas no combate a criminalidade", explicou.

A operação, que começou às 00h desta quarta, segue até o dia 19 de fevereiro e tem o apoio da Força Tática e do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Pela proximidade, os batalhões das cidades irão atuar juntos na operação, principalmente nas divisas dos municípios ou acessos às estradas, como é o caso do Rodoanel, em São Bernardo.

Em Diadema, segundo a PM, o objetivo também é evitar os mesmos crimes. No último domingo (8), os militares prenderam um homem armado no Centro e recuperaram um carro que havia sido roubado. No mesmo dia, no bairro Casa Grande, os policiais também prenderam um rapaz com uma moto roubada. Até novembro do ano passado, 4.273 assaltos foram contabilizados na cidade.