Williams divulga data de lançamento da pintura para a temporada 2023 da Fórmula 1

11/01/2023 | 17:48



A Williams anunciou nesta quarta-feira que o lançamento da pintura de seus carros para a temporada 2023 da Fórmula 1 será realizado no dia 6 de fevereiro. Em reformulação para buscar dias melhores após ficar em último lugar no Campeonato de Construtores em quatro das últimas cinco temporadas, a equipe levará o tailandês Alex Albon e seu novo companheiro, o americano Logan Sargeant, à apresentação das novas cores dos veículos.

Quarto colocado da Fórmula 2 na temporada passada, Sargeant foi escolhido para correr na Williams no lugar do canadense Nicholas Latifi. Aos 22 anos, ele será o primeiro americano a competir na F-1 desde Alexander Rossi, que correu pela extinta Manor no final da temporada 2015, como substituto de Roberto Merhi.

"É uma grande honra e um sonho realizado ter a oportunidade de competir na Fórmula 1 pela Williams Racing", afirmou Sargeant. "Fazer parte da Williams Driver Academy no ano passado me deu uma plataforma importante para me desenvolver como piloto e me preparar para este próximo capítulo. Estou pronto e animado para fazer parte desta jornada enquanto a equipe procura progredir no grid", completou.

Além da reformulação em sua equipe de pilotos, a Williams terá novidades também em sua parte administrativa. O chefe de equipe Jost Capito deixou o cargo no final do ano passado, mas o nome do substituto ainda não foi anunciado. O diretor técnico FX Demaison também foi demitido. A Fórmula 1 em 2023 começa em 5 de março com o GP do Bahrein, o primeiro das 24 corridas programadas.