Mônica Martelli revela ter sido estuprada na adolescência

11/01/2023 | 17:32



Mônica Martelli relatou que foi vítima de estupro aos 14 anos, quando perdeu a virgindade. A atriz revelou, em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, que só tomou consciência da violência que sofreu anos depois do ocorrido.

A artista explicou que, na época, era apaixonada por um rapaz e era naturalizado o fato de que as meninas precisavam travar uma "luta corporal" contra os rapazes. "Você beijava o menino, ela vinha com a mão no peito. Você tirava a mão no peito, ele colocava a mão na bunda. Então você passa a noite beijando e na luta corporal, entendeu? E isso era normal", explicou.

"Aí, a primeira transa foi assim. Era um menino que eu era apaixonada, surfista, de Macaé RJ. Aí a primeira transa foi assim, essa luta corporal, mesmo eu sendo apaixonada", disse. Mônica comentou que, para a sua geração, o conceito de estupro era apenas a de "um cara com capuz em um beco escuro".

Por isso, ela demorou para entender que o que havia sofrido. "Quando eu entendi, e nós sociedade entendemos de pouco tempo para cá, que estupro é simplesmente você não querer, se você fala não e ele forçar é estupro, ali eu falei: então eu fui estuprada. Não queria, foi essa luta corporal ... não queria naquele dia, naquele lugar", concluiu.